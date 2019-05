16 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Messe Karlsruhe am Standort Rheinstetten in Betrieb ging. Noch etwas länger, seit 2001, besteht die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK). Die ist die Mieterin der Messehallen in Rheinstetten, ebenso der Gebäude am Festplatz. Mit der Jahresbilanz ist man bei den Verantwortlichen zufrieden, spricht vom zweitbesten Umsatz und einem Topergebnis. Dennoch muss die KMK regelmäßig mit Millionen aus dem städtischen Haushalt bezuschusst werden. ka-news hat sich erklären lassen, wieso das so ist.

Auf den ersten Blick ist die Jahresbilanz 2018 der KMK positiv: Der Umsatzerlös liegt bei 32,9 Millionen Euro und ist, laut Erster Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, eine "Punktlandung".

Auch Messe-Chefin Britta Wirtz freut sich über das Ergebnis: "Das ist der zweitbeste Umsatz, den wir eingefahren haben und angesichts der erschwerten Bedingungen mit der geschlossenen Stadthalle ein absolutes Topergebnis", so die Geschäftsführerin der KMK gegenüber ka-news.

Doch etwas trübt die Zahlen: Das Betriebsergebnis der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) hat sich erneut verschlechtert. Lag das 2017 noch bei 11,2 Millionen Euro, so waren es für das abgelaufene Jahr 12 Millionen. Das sind Gelder, die die Stadt Karlsruhe der KMK zuschießen muss. Ein Defizit also, das aus den Strukturen der städtischen Gesellschaften resultiert.

Miete fließt an die Stadt und an NMK

"Wir haben eine Konstruktion, in der der sogenannte 'Betonrucksack' der KMK aufgelastet wurde", beschreibt Luczak-Schwarz die Situation. Heißt konkret: Alle Lasten wurden der KMK aufgebürdet. Diese beinhalten Mietzahlungen an die Stadt und die Neue Messe Karlsruhe GmbH (NMK), die Finanzierung von Sanierungen oder Investitions-Rückstellungen.

"Es ist der politische Wille, dass wir sämtliche Gebäudekosten selbst tragen", erklärt Britta Wirtz weiter. Im Wesentlichen betrifft das vor allem die Messe in Rheinstetten. Allein die kostet die KMK pro Jahr etwa zehn Millionen Euro. "Die Kosten, den Betonrucksack um das wieder aufzugreifen, den tragen wir gerne, aber den verrechnen wir dann mit der Stadt!" Müsste dann aber nicht alles Null auf Null aufgehen?

Gewolltes Defizit

"Wenn wir uns vorstellen, dass die Stadt uns betriebsbereite Gebäude zur Verfügung stellt, in denen wir dann nur das operative Geschäft durchführen müssen, dann wäre es eine Nullrechnung", so Britta Wirtz weiter. "Da es aber eben jener politische Wille ist, dass wir über unsere Verträge alle Kosten erstmal selbst stemmen müssen, erhalten wir mit diesem Ergebnis letztendlich eine Rückvergütung in Form eines Defizitausgleichs!"

Laut Gabriele Luczak-Schwarz dürfe man aber nicht nur das Defizit von zwölf Millionen Euro betrachten. "Im Vergleich zu anderen Messen stehen wir mit diesem Ergebnis gut da", versucht sie zu beruhigen. "Wir müssen immer bedenken, was die Messe an sogenannter Umwegrentabilität für Karlsruhe bedeutet: Arbeitsplätze, Hotellerie - Mittelflüsse, die über die Steuerseite wieder in die städtischen Kassen gespült werden. Da profitiert nicht nur Karlsruhe, sondern auch Rheinstetten und die gesamte Region!", so Luczak-Schwarz im Gespräch mit ka-news weiter. "Ja, die KMK und die Messe kosten Geld, bringt aber in der Gesamtrechnung einen Mehrwert für die Region - insofern ist es richtig, dass wir das Geld einstellen!"

"Konstrukt ist zu hinterfragen"

Für das Jahr 2019 ist ebenfalls ein Defizit in Höhe von fast elf Millionen Euro geplant. Dieser Fehlbetrag soll sich aber in den kommenden Jahren bis 2023 auf etwa 9,8 Millionen Euro reduzieren. "Diese Kombination, dass alle Lasten auf die Mieterin, also die KMK, delegiert worden sind, ist sicherlich kritisch zu hinterfragen und das wird uns auch in Zukunft beschäftigen", sagt Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz gegenüber ka-news. "Doch in der jetzigen Konstruktion wird es schwer werden, dass sie sich selbst tragen kann!"

Denn dann müssten hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse Korrekturen vorgenommen werden, nämlich zwischen der Besitzgesellschaft NMK und der KMK. "Aber ein Defizit hinsichtlich der Infrastrukturkosten wird es auch in Zukunft geben, egal bei welcher Gesellschaft es angesiedelt ist!"

Gehen in den Messehallen die Lichter aus?

Ähnlich sieht es auch die Geschäftsführerin der KMK, Britta Wirtz: "Sicher ist hier mittelfristig die Zeit gekommen, wo man sich das Thema anschauen sollte. Doch dafür brauchen wir den Auftrag der städtischen Gremien - und dann werden wir diese erforderlichen Gespräche auch führen!"

Im Beteiligungsbericht des Stadt Karlsruhe für das Geschäftsjahr 2017 heißt es über die Zukunft der Gesellschaft: "Der Fortbestand hängt mittel- und langfristig davon ab, dass die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt." Heißt also: Sollte die Verwaltung der KMK den Geldhahn abdrehen, gehen in den Messe- und Veranstaltungshallen wohl die Lichter aus.

ka-news Hintergrund

Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH wurde 1950 gegründet und veranstaltet an verschiedenen Standorten in Karlsruhe Messen und Kongresse, aber auch Kulturveranstaltungen wie Konzerte zählen zum Portfolio.



Die KMK ist Vertragsnehmerin verschiedener städtischer Gesellschaften. So pachtet die KMK die Hallen am Festplatz von der Stadt (Kosten hierfür etwa 1,2 Millionen Euro pro Jahr) oder zahlt Miete an die Neue Messe Karlsruhe GmbH (NMK) für die Hallen der Messe (etwa 10 Millionen Euro pro Jahr). Dieser Mietvertrag ist auf 29 Jahre ausgelegt.



Für das Jahr 2018 verzeichnet die KMK einen Umsatzerlös von 32,9 Millionen Euro, davon entfallen 23,8 Millionen auf den Geschäftsbereich Messe und 8,5 Millionen Euro auf den Bereich Kongress. Über 747.000 Besucher konnte die KMK zu den über 280 Veranstaltungen im vergangenen Jahr anlocken.



Ab Juni 2019 wird aus der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH die Messe Karlsruhe, auch wenn sie juristisch weiterhin unter dem Namen KMK firmieren wird. "Der Begriff KMK war den Kunden zu abstrakt", so Britta Wirtz. Zum Redesign gehören ein neues Logo, eine neuer Webauftritt und eine Werbekampagne. Etwa 60.000 Euro wird die Umstellung kosten.