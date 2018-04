Die Bundesregierung fördert mit ihrem Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ die frühkindliche sprachliche Bildung in 57 Kindertagesstätten in Karlsruhe mit mehr als 5,5 Millionen Euro.

"Das ist eine gute Nachricht für Karlsruhe", freut sich der CDU Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther. "Durch die Sprache erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an", wird er in einer Pressemeldung. Mit dem neuen Programm "Sprach-Kitas" fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung.

Aktuell werden bundesweit insgesamt über 7.000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in der Fachberatung gefördert. "Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit", so Wellenreuther.