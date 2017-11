Der Karlsruher Pass gilt ab 1. Januar 2018 auch in Eggenstein-Leopoldshafen. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup und Bürgermeister Bernd Stober aus Eggenstein-Leopoldshafen unterzeichneten in dieser Woche eine entsprechende Kooperationsvereinbarung.

Den Karlsruher Pass erhalten Personen ab 18 Jahren, die Arbeitslosengeld II, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen. Bezugsberechtigt sind auch Personen, die Wohngeld beziehen. Bei geringen Einkommen kann eine individuelle Prüfung vorgenommen werden. Passinhaber in Eggenstein-Leopoldshafen können dann künftig das örtliche Hallenbad kostenfrei nutzen. Es gibt Ermäßigungen beim Eintritt in den Zoologischen Stadtgarten, in die Karlsruher Bäder, zu den Museen, in die Stadtbibliothek und bei der Badischen Landesbibliothek.

"Die Kooperation mit Eggenstein-Leopoldshafen ist ein weiterer Schritt zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit in der Sozialregion", so Oberbürgermeister Mentrup. Sowohl beim Karlsruher Pass und beim Karlsruher Kinderpass werde deutlich, dass dies ein Exportschlager sei. Viele Bürger nutzten die Angebote in Karlsruhe. "Wenn wir für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die finanziell nicht so gestellt seien, etwas tun können, dann freut uns das." Mit dem neuen Angebot in der rund 15.000 Einwohner zählenden Kommune nördlich von Karlsruhe wird die Sozialregion wieder ein Stück umfangreicher.

Detaillierte Informationen zum Umfang der Angebote auf der Internetseite www.karlsruher-pass.de oder bei den einzelnen Gemeinden.