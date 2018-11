vor 1 Stunde Karlsruhe Mehr Verkehrssicherheit und Komfort: Karlsruher Wissenschaftler testen am Mühlburger Tor neue Fußgängerampel

Mitte Oktober startete an der Haltestelle Mühlburger Tor das dritte Realexperiment des Forschungsprojekts "GO Karlsruhe" der Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe. Wissenschaftler wollen die Verkehrssicherheit sowie den Komfort für Fußgänger bei der Straßenquerung an der Haltestelle Mühlburger Tor verbessern.