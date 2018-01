Starke Präsenz baden-württembergischer Unternehmen auf der "Arab Health", der Medizintechnikmesse in Dubai - auch Karlsruher Unternehmen sind vertreten.

Baden-Württemberg International (bw-i) bewirbt aktuell auf der Medizintechnikmesse "Arab Health" in Dubai die Medizintechnik des Landes. Aus der Region Karlsruhe sind die Unternehmen Vincent Systems GmbH, ITC – GMT – German Medical Technology und die Medlab GmbH dabei. Der von bw-i organisierte Gemeinschaftsstand zeigt mit 55 Ausstellern und 500 Quadratmetern Fläche das geballte Know-how der baden-württembergischen Gesundheitswirtschaft.

Neben herkömmlichen Medizinprodukten präsentieren die Aussteller auch Neuheiten aus Elektromedizin, Chirurgie und Endoskopie. In diesen Bereichen gehört Baden-Württemberg zu den weltweit innovativsten Standorten. So stellt etwa der Karlsruher Medizintechnikhersteller Vincent Systems die erste fühlende Handprothese der Welt vor. Ein weiteres Highlight der Messe sollen Anbieter aus dem Medizintourismus setzen, die damit auf die wachsende Zielgruppe arabischer Medizintouristen eingehen. Schließlich reisen jedes Jahr viele Araber nach Deutschland, um sich bei Ärzten oder in Krankenhäusern untersuchen zu lassen.

Ärzte und Kliniken der Region genießen sehr guten Ruf

"Die starke Präsenz sowie große Bandbreite von Medizinunternehmen aus Baden-Württemberg beweist einmal mehr die Reputation und Potenziale für unseren Gesundheitsstandort in der Welt", sagt Kai Schmidt-Eisenlohr, Geschäftsführer von Baden-Württemberg International. Am baden-württembergischen Gemeinschaftsstand informieren Gesundheitsdienstleister über medizinische Instrumente, Therapie- und Pflegeprodukte sowie Krankenhausausstattung und orthopädische Geräte. Die Schwarzwald-Regionen stellen Therapie- und Erholungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Schwarzwald vor. Mit 818 Unternehmen, über 47.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro (2014), ist die Medizintechnik die wichtigste Leit- und Wachstumsbranche der baden-württembergischen Gesundheitsindustrie.

Die jährlich stattfindende Arab Health in Dubai ist die zweitgrößte Medizintechnikmesse der Welt und führende internationale Veranstaltung der Gesundheitswirtschaft im arabischen Raum. Die Veranstalter rechnen für 2018 mit über 4.200 Ausstellern und 103.000 Besuchern aus 150 Ländern. Der gesamte Medizintechnikbedarf in den Vereinigten Arabischen Emiraten muss importiert werden. Zudem haben deutsche Kliniken und Ärzte in der Region einen ausgezeichneten Ruf, und so bieten sich auch für die Gesundheitsregionen Baden-Württembergs gute Chancen im Hinblick auf den Gesundheitstourismus.