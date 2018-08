Die Volksbank Karlsruhe wird das Immobilien-Unternehmen "Hust & Herbold GmbH & Co. KG" übernehmen. Demnach wird das Karlsruher Unternehmen, das Wohn- und Gewerbeimmobilien vermittelt, künftig Tochter des Finanzinstituts sein.

Bisher lag der Anteil der Volksbank eG bei 35 Prozent, durch den nun unterzeichneten Vertrag steigen die Anteile an der "Hust & Herbold GmbH & Co. KG" auf 100 Prozent. Damit ist die Bank ab sofort Alleingesellschafter des Karlsruher Immobilien-Unternehmens.

Wie der bisherige geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter Manfred Herbold mitteilt, sei die Übernahme seiner Anteile durch die Volksbank Karlsruhe die logische Konsequenz einer "bislang außerordentlich guten Kooperation bei der Vermarktung und Finanzierung von Immobilien innerhalb der Technologieregion." Manfred Herbold möchte künftig kürzertreten und scheidet mit dem Verkauf seiner Anteile aus der Geschäftsführung aus. Aufgrund seiner guten Vernetzung im Markt sowie seiner großen Expertise auf dem Immobiliensektor soll er aber der künftigen Volksbank-Tochter noch mindestens zwei Jahre in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Neue Kredite für fast 400 Millionen Euro

Die Geschäfte der Hust & Herbold GmbH, die auch Immobilien auf Mallorca vermittelt, soll der bisherige Geschäftsführer Christian Müller übernehmen. Die Volksbank Karlsruhe verspricht sich von der kompletten Übernahme ihres bisherigen Beteiligungsunternehmens weitere Impulse für ihr Immobiliengeschäft, heißt es in einer Pressemitteilung. "Die Finanzierung von Neu- oder Bestandsimmobilien ist eine wesentliche Stütze unserer guten Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren," wird Andreas Lorenz, der Vorstandsvorsitzender der Volksbank Karlsruhe, in der Pressemeldung zitiert.

Allein im Jahr 2017 wurden Neukredite im Wert von fast 400 Millionen Euro vergeben - ein Großteil davon floss in die Immobilienfinanzierung. Mit der vollständigen Übernahme vereine man Makler-Know-how und Finanzierungsexpertise, von der neben den beiden Unternehmen vor allem auch die gemeinsamen Immobilienkunden profitieren werden, verspricht Lorenz.