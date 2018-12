Die Fehltage in und um Karlsruhe lagen etwas höher als im Landesdurchschnitt. Laut DAK-Gesundheitsreport lagen die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen bei 3,6 Prozent. Der häufigste Ausfallgrund sind Rückenbeschwerden. Grundlage des Gesundheitsreports ist die Auswertung aller Krankschreibungen.

Der höchste Krankenstand in Baden-Württemberg wurde im Neckar-Odenwaldkreis mit 4 Prozent verzeichnet. Am seltensten sind die Arbeitnehmer in der Landeshauptstadt Stuttgart krank. Dort liegt der Wert bei 3 Prozent. In Karlsruhe lag der Wert mit 3,6 Prozent knapp 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die durchschnittliche Dauer je Krankschreibung lag in Karlsruhe damit bei zwölf Tagen. Der Landesschnitt lag bei 3,5 Prozent.

Einen starken Anstieg um 13 Prozent gibt es bei den psychischen Erkrankungen. Darunter zählen vor allem Depressionen und Angstzustände. Den zweithöchsten Anstieg verbuchten die Atemwegserkrankungen wie Bronchitis.

Das IGES-Institut wertete bei einer Umfrage die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg aus. Mehr als 5.000 Beschäftigte im Alter von 18 und 65 Jahren wurden befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 73 Prozent aller Beschäftigten im vergangenen Jahr unter Rückenbeschwerden litten. Jeder Vierte hat aktuell Schmerzen am Rücken.