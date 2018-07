Nach einer langen Auseinandersetzungen zwischen dem Betreiber des Badischen Brauhauses und der Karlsruher Stadtverwaltung zieht der Landtag in Stuttgart nun einen Schlussstrich unter die Angelegenheit. Teilt aber zuvor viel Kritik an die Stadtverwaltung aus, die dem Betreiber unverhältnismäßig große Steine in den Weg gelegt haben soll.

Über Jahre schwebte ein Damoklesschwert über dem Badischen Brauhaus in Karlsruhe. Die Stadt hatte Brandschutz-Mängel an dem Gebäude festgestellt und untersagte 2016 zeitweise den Betrieb des Gasthauses und des zugehörigen Hotels. Damals, im September 2016 , rief der Geschäftsführer Siegfried Weber unter anderem den Petitionsausschuss des Landtags in Stuttgart um Hilfe an.

Mittlerweile ist eine Schließung vom Tisch: Im Sommer 2017 hob das Regierungspräsidium Karlsruhe die Nutzungsuntersagung der Stadt Karlsruhe auf. Die "gravierenden Mängel" seien beseitigt worden, hieß es seinerzeit in der Pressemeldung. Rund ein Jahr später hat sich nun auch der Petitionsausschuss abschließend zum Fall "Brauhaus-Schließung" geäußert und dabei auch das Vorgehen der Stadt kritisiert.

Stadt habe Nachkontrollen vernachlässigt

So seien Anfang des Jahres 2014 im Rahmen einer Brandverhütungsschau Mängel festgestellt worden, die aber laut Betreiber zwischenzeitlich behoben sein sollten. Dennoch sei an der Nutzungsuntersagung festgehalten worden.

Weiter wird vom Landtag kritisiert, dass Siegfried Weber später kein weiteres Mängelprotokoll erhalten habe. Ihm sei zudem die Einsicht in die Akten verweigert worden, heißt es in der Mitteilung des Petitionsausschuss. Weiter habe ein Beschluss des Verwaltungsgerichts die Stadtverwaltung aufgefordert, "das Fortbestehen der Sachgründe für den Ausgangsentscheid" fortwährend zu kontrollieren. "Dies hat die Stadt nicht getan", so der Landtag weiter.

Gutachter stellen sicheren Zustand vor der Nutzungsuntersagung fest

Im weiteren Verlauf hatten sich weitere Gerichte, aber auch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnung eingeschaltet. Das Ministerium habe so bereits am 31. Oktober 2016 festgestellt, dass keine Gefahr zur Leib und Leben mehr bestehe. Dennoch habe die Stadtverwaltung am 3. November 2016 ein Zwangsgeld in Höhe von 90.000 Euro festgesetzt, für den Fall, dass die Nutzungsuntersagung nicht beachtet wird - "trotz mehrfachen Hinweises des Ministeriums", dass die Untersagung ausgesetzt werden sollte.

Auch das Ministerium habe keine Auskunft darüber erhalten, welche Mängel an dem Gebäude bestehen. Erst das Regierungspräsidium Karlsruhe stellte dann einen brandschutztechnisch und statisch sicheren Zustand fest. Diesen Zustand hätten aber auch schon vom Betreiber beauftragte Gutachter im Januar 2016 festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Stadt ebenfalls den sicheren Zustand feststellen können, kritisiert der Landtag weiter.

Untersagung sei unverhältnismäßig gewesen

"Die dauerhafte Nutzungsuntersagung ist als unverhältnismäßig und somit nicht zulässig einzustufen, da seitens der Behörde nicht schlüssig dargelegt werden kann, dass eine Evakuierung im Brandfall nicht möglich wäre", heißt es im Fazit der Mitteilung. Daher werde empfohlen, die Untersagung aufzuheben. Eine Empfehlung, die insofern überholt ist, da bereits am 31. Juli 2017 das Regierungspräsidium den Beschluss außer Kraft gesetzt hat. Doch damit ist nun auch beim Landtag das Thema endgültig vom Tisch.

"Die schonungslose Kritik des Landtages bestätigt nochmals die Einschätzung einer ungerechtfertigt und willkürlich handelnden Behörde", gibt Siegfried Weber in einer eigenen Meldung zum Schreiben des Landtags gegenüber der Presse zu Protokoll. Diese Kritik des Landtags sei "nur der Anfang der notwendigen Rehabilitation der betroffenen Unternehmen und Wiedergutmachung des erlittenen Schadens."

