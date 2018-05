Sporthallen sind in Karlsruhe ein Problem - es gibt schlicht zu wenig. Um bestehende Sportstätten allerdings in Schuss zu halten, hat die Landesregierung nun eine Förderung beschlossen. Davon profitieren auch drei Karlsruher Schulen, die Gelder zur Erneuerung und Instandsetzung bekommen.

Mit 188.000 Euro fördert das Land die Sanierung von Sporthallen und Ballspielfeldern an drei Karlsruher Schulen. "Wir freuen uns über Förderzusagen für das Otto-Hahn-Gymnasium in der Waldstadt, die Friedrich-Realschule in Durlach und die Oberwaldschule in Durlach-Aue", so die beiden Landtagsabgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon MdL (Grüne) in einer Pressemeldung.

Insgesamt werden im Jahr 2018 114 kommunale Sportstätten-Bauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro unterstützt, teilen die Abgeordneten Lisbach und Salomon weiter mit. Darauf habe sich das Kultusministerium mit den Regierungspräsidien, den kommunalen Landesverbänden und den drei baden-württembergischen Sportbünden verständigt.

In Karlsruhe wird die Sanierung der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums mit rund 83.000 Euro gefördert. Die Friedrich-Realschule bekommt 57.000 Euro für die Erneuerung des Sportbodens und der Prallwände in der Sporthalle und rund 48.000 Euro gehen an die Oberwaldschule zur Instandsetzung zweier Ballspielfelder.