vor 6 Stunden Karlsruhe L-Bank vergibt mehr Kredite an Südwest-Unternehmen

Die L-Bank hat der Südwest-Wirtschaft im vergangenen Jahr mehr Kredite gegeben. 2017 wurden die Unternehmen mit rund 3,36 Milliarden Euro gefördert, wie die in Karlsruhe ansässige Förderbank am Donnerstag mitteilte. Das war ein Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

