Die Gulaschprogrammiernacht (GPN), eine viertägige Veranstaltung des Entropia e. V. – Chaos Computer Club Karlsruhe, findet dieses Jahr wieder in den Lichthöfen der Staatlichen Hochschule für Gestaltung und des Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) statt.

Unter dem Motto "Digital Naives" treffen sich von dem Donnerstag, 10. Mai bis Sonntag, 13. Mai, über 1.200 Menschen um sich über die Themen Technik und Gesellschaft auszutauschen. Das Motto der diesjährigen GPN setzt einen Kontrapunkt zu dem Hoffnungsbegriff der "Digital Natives". "Zu glauben, wer im Internet aufgewachsen sei, habe automatisch ein Verständnis für Technologie und sei sich den Folgen seiner Nutzung bewusst, ist im wahrsten Sinne des Wortes naiv", so die Veranstalter in einer Pressemeldung.

2002 von Karlsruher Informatikstudent ins Leben gerufen, entwickelte sich die GPN zu einer der größten Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs (CCC). Die GPN richtet sich nicht nur an "Digital Natives" oder Nerds, so die Veranstalter, sondern an alle Interessierten. Neben dem gemeinsamen Programmieren, Basteln und kreativen Schaffen gibt es ein umfangreiches Workshop- und Vortragsprogramm zu Themen wie künstlicher Intelligenz, digitaler Medizin und einer sich wandelnden Gesellschaft.

Das Wissens- und Ausstellungsexperiment "Open Codes", das im ZKM seit Oktober 2017 und bis 6. Januar 2019 zu sehen und zu erleben ist, ergänzt die GPN zu einem interdisziplinären Event. Das namensgebende Gulasch fehlt natürlich auch nicht – Freiwillige kochen für alle Teilnehmer Gulasch mit und ohne Fleisch.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um Anmeldung unter https://gulas.ch/ wird gebeten. Der CCC ist die größte europäische Hackervereinigung und seit über dreißig Jahren Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Außerdem fördert er den Spaß am Gerät und den ethischen Umgang mit Technik.