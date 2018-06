Kosten für gespartes Geld: Karlsruher Stadtkämmerei will Strafzinsen künftig verhindern

Karlsruhe musste im vergangenen Jahr eine Strafe zahlen - weil die Stadt Geld bei den Banken geparkt hatte. Das bestätigte die Verwaltung als Stellungnahme auf eine Anfrage der Grünen-Gemeinderatsfraktion. Künftig wolle man diese Ausgaben verhindern.

113.000 Euro. Das ist die Summe, welche die Stadt Karlsruhe als "Strafzins" gezahlt hat. Es ist eine Summe, über die der Steuerzahlerbund Baden-Württeberg zuerst berichtet hat. Die Grünen im Karlsruher Gemeinderat fragten daraufhin bei der Verwaltung an, ob diese Summe tatsächlich gezahlt wurde. Im Rahmen der vergangenen Sitzung der Stadträte antwortete nun die Stadt: "Ja, die Aussage trifft zu."

"Bei sämtlichen Banken, bei denen die Stadt Karlsruhe ein Bankkonto hat, werden mittlerweile Verwahrentgelte verlangt", heißt es in der Stellungnahme weiter. "Die Banken geben somit den Strafzins der Europäischen Zentralbank direkt an die gewerblichen Kunden, und auch an die Stadt Karlsruhe, weiter."

"Strafzins"-Zahlung solle sich nicht wiederholen

In diesem und in den kommenden Jahren sollen Strafzinsen für die Kämmerei aber kein Thema sein, verspricht die Stadt. Bereits im vergangenen Jahr seien Gegenmaßnahmen ergriffen worden, um die "Liquiditätsplanung zu optimieren." Dazu seien beispielsweise die kurzfristigen Geldanlagen angepasst worden. "Darüber hinaus wird ständig überprüft, ob weitere Veränderungen als Reaktion auf die aktuellen Gegebenheiten des Markts erforderlich sind", heißt es weiter.

In der Praxis werde von der Stadtkämmerei versucht, die Zeit zwischen größeren Geldeingängen und größeren Auszahlungen zu minimieren. Größere Geldbestände auf den Girokonten würden nach Möglichkeit kurz- oder mittelfristig bei Banken mit kommunaler Einlagensicherung angelegt. Diese Geldanlagen bringen ab einer Anlagedauer von zirka einem Jahr einen leicht positiven Zinssatz.

Stadt spart Zinsen in Millionenhöhe ein

Um kurzfristige Zahlungsspitzen bedienen zu können, würden auch kurzfristige Kassenkredite aufgenommen. Für diese erhält die Stadt Karlsruhe derzeit eine Zinsgutschrift. Des Weiteren werde versucht, die eingeräumten Freibeträge für die Verwahrentgelte bei allen Banken bestmöglich zu nutzen und die Guthaben auf den Girokonten entsprechend kurzfristig zu disponieren.

Die Stadt leidet aber nicht nur unter der Niedrigzins-Politik, wie sie selbst sagt: "Bei den für Investitionen aufgenommenen Darlehen zahlt der Konzern Stadt geringere Schuldzinsen und kann dadurch jährlich einen Betrag in Millionenhöhe an Zinsaufwendungen einsparen", so die Stadt abschließend.