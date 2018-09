Kooperation mit kalifornischem "IT-Mekka": KIT baut Beziehungen ins Silicon Valley aus

Mit der Plattform KIT-Link will das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) seine guten Beziehungen zu Universitäten, Unternehmen und Alumni im Silicon Valley weiter ausbauen. Das teilt die Universität in einer Pressemitteilung mit.

Der Startschuss fiel am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in der San Francisco Bay Area. Sie ist Teil des Programms einer Delegationsreise in die USA und nach Kanada, die der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann anführt und bei der ihn unter anderem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer begleitet.

"Das KIT trägt entscheidend dazu bei, dass Baden-Württemberg bereits heute der forschungsstärkste Standort für Künstliche Intelligenz in Deutschland ist. Durch Neugierde, Inspiration und nicht zuletzt die kluge Vernetzung von Digitalunternehmen ist damit eine außergewöhnliche Wissenschaftseinrichtung entstanden, auf die wir zu Recht stolz sind", so der Ministerpräsident zum Start von KIT-Link.

Kretschmann freut sich besonders, beim Auftakt der KIT-Zeitgeist Events dabei zu sein und diese Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung zu begleiten, die aus Sicht des Landesherren das Silicon Valley und Baden-Württemberg noch näher zusammenbringt.

Auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer findet lobende Worte: "Die neue Plattform KIT-Link wird zukünftig durch eine Präsenz des KIT im Silicon Valley bestehende Beziehungen pflegen und neue aktivieren. Ich bin zuversichtlich, dass das die Sichtbarkeit des Forschungsstandortes stärken wird."

Bessere Vernetzung, bessere Möglichkeiten

Ziel von KIT-Link ist es, über den intensiven Austausch einen Wissenstransfer in beide Richtungen zu ermöglichen. "So kann die Plattform für Gesellschaft und Wirtschaft in Baden-Württemberg und im Silicon Valley ein wertvoller Impulsgeber sein. Im Idealfall bilden wir auf diesem Weg Partnerschaften zur Lösung globaler Zukunftsfragen", blickt der Präsident des KIT, Holger Hanselka, voraus. Außerdem stehe KIT-Link für Wissensaustausch und Kommunikation über Köpfe, ergänzt Thomas Hirth, der Vizepräsident am KIT.

Die Vernetzung soll den Partnern auf beiden Seiten den unmittelbaren Zugang zu aktuellem Wissen, innovativen Prozessen und Arbeitsmethoden erleichtern. Vorgesehen ist zudem, dass konkrete Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft angestoßen werden und Studierende des KIT mehr Gelegenheiten für Praktika bekommen.