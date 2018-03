Baden-Württemberg setzt im Innovations- und Forschungswettbewerb mit den USA und China auf einen europäischen Wissenschaftsverbund am Oberrhein. Das KIT ist Mitglied einer großen europäischen Kooperation verschiedener Universitäten.

Eine bereits bestehende Kooperation von fünf Universitäten in Baden-Württemberg, der Schweiz und Frankreich soll sich zu einer von mindestens 20 geplanten Europäischen Universitäten entwickeln, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) am Dienstag erläuterten. Gerade in einer Zeit der Krise in Europa seien solche Leuchtturmprojekte wichtig. Den Ausbau des laut Bauer europaweit einzigartigen Projektes hatte das Kabinett zuvor beschlossen.

Zu dem vor fast 30 Jahren gegründeten Universitätsverbund gehören heute die Universitäten Freiburg, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Basel, Straßburg und Mulhouse-Colmar. An ihnen forschen 15.000 Menschen, streben 11.000 Männer und Frauen einen Doktor-Titel an und studieren mehr als 120.000 junge Leute. Forschungsschwerpunkte sind Quantenphysik und -technologien, Präzisionsmedizin, Nachhaltigkeits- und Kultuswissenschaften.

Das Land greift damit die Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf, bis 2024 mindestens 20 Europäische Universitäten zu errichten. Sie sollen Universitäten aus mehreren Ländern verbinden und den Studenten ermöglichen, im Ausland zu studieren und Seminare in mindestens zwei Sprachen zu belegen. Weitere Vorteile sind nach den Worten Bauers gemeinsame Forschungsprogramme, Nutzung von Forschungsinfratruktur und leichterer Zugang zu EU-Mitteln.