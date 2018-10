Der wenige Regen in diesem Jahr hat nun noch andere Auswirkungen, die vor allem die Autofahrer zu spüren bekommen. Die Preise an den Zapfsäulen sind auf einem hohen Niveau. Grund ist, dass die Vorräte für die Tankstellen nur über teurere Umwege geliefert werden können. Der Weg über den Rhein ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar.

Der Pegel des Rheins liegt bei Maxau derzeit bei einem niedrigen Wasserstand, am Freitagmorgen (Stand 6.30 Uhr) war er so niedrig wie zuletzt 2006 - weit unter dem Schnitt. Die Folge: Schiffe können derzeit nur mit rund einem Fünftel der Menge fahren, die sie sonst laden. Das betrifft auch den Kraftstoff, der häufig über den Wasserweg transportiert wird.

Doch weil aktuell die Schiffe nur mit verminderter Last fahren können, werden langsam die Kraftstoffreserven knapp. In Nordrhein-Westfalen ist einer Tankstelle nun sogar der Sprit ausgegangen, weil der Nachschub nicht rechtzeitig geliefert werden konnte. In Karlsruhe ist dieser Fall bei den von ka-news befragten Tankstellen noch nicht aufgetreten, doch alle Pressevertreter sprechen unisono von einer "angespannten Situation".

Kraftstofflieferung nur auf Umwegen möglich

"Derzeit ist die Mineralölbranche mit einem Lieferengpass konfrontiert, der jetzt auch die OMV in Süddeutschland betrifft", beschreibt Thomas Bauer von OMV. "Dieser Lieferengpass ist auf den Ausfall der Raffinerie Vohburg in Bayern sowie die seit Wochen vorherrschenden Niedrigstwasserstände entlang aller für Mitteleuropa wichtigen schiffbaren Gewässer zurückzuführen." Bei der Raffinerie Vohburg hat es am 1. September eine schwere Explosion gegeben, seither ist die Anlage heruntergefahren.

"Es hängt von jedem Anbieter ab, wie sie sich darum gekümmert haben, sich die Schiffe zu chartern", beschreibt es Detlef Brandenburg von der Aral-Pressestelle. Es sei nicht das erste Mal, dass eine solche Situation mit dem Niedrigwasser eintritt, und da gelte es, vorbereitet zu sein. Was nicht mehr per Schiff transportiert werden kann, müsse den teureren Landweg per Zug oder Lastwagen nehmen. "Teilweise können die Tanklaster aber aufgrund der längeren Wegstrecken nicht mehr so viele Tankstellen pro Tag beliefern", erklärt Brandenburg weiter.

Lagerbestände der Tankstellen sollen hochgehalten werden

Die Bestände in den Tieflagern der Tankstellen könnten beispielsweise dauerhaft hoch gehalten werden. Bisher habe man bei Aral so die Versorgung der Tankstellen sicherstellen können. Auch keine der anderen Karlsruher Tankstellen, die sich auf Anfrage von ka-news gemeldet haben, vermeldeten einen Leerstand. Das liege an einer entsprechenden Planung, heißt es so von Jet, OMV, Eberhardt oder Total. Letztere werden über die Karlsruher MiRO versorgt, welche per Pipeline beliefert wird.

Aber wie lange der Leerstand noch vermieden werden kann, könne nicht prognostiziert werden. Paul Bauer von der ZG Raiffeisen Energie spricht von "Bedenken", die berechtigt seien. "Die Raffinerien haben auch Versorgungsleitungen über den Boden, die Menge die durchkommt ist aber begrenzt aufgrund der Pumpleistung und dem Leitungsdurchmesser."

Erst der Regen könnte die Preise sinken lassen

Was sich alle Tankstellenbetreiber mittlerweile wünschen ist ein ausgiebiger und längerer Regen, damit die Flüsse wieder mit Wasser versorgt werden. "Das wird dann zwar eine Weile dauern, bis die fehlende Schiffe alles aufgeholt haben was da fehlt, aber das wäre dann Licht am Horizont", so Paul Bauer gegenüber ka-news weiter.

Was die knappe Versorgung bei gleichbleibender Nachfrage bedingt: Die Preise für den Kraftstoff steigen. Neben den sinkenden Vorräten bei den Tankstellen sei auch eine Art "Risikokapital" der Schiffsführer für den teureren Kraftstoff verantwortlich. Diese fahren zwar schon mit verminderter Ladung, aber dennoch besteht derzeit immer die Gefahr, auf Grund zu laufen.

"Diese Gefahr lassen sich die Schiffsführer zahlen", so Detlef Brandenburger von Aral. "Die gestiegenen Frachtkosten wirken sich natürlich auch mittelbar auf die Kraftstoffpreise aus, die sich dadurch erhöhen", berichtet Julia Eberhardt, Geschäftsführerin der Eberhardt-Tankstellen. Mit sinkenden Preise ist also erst wieder bei steigenden Pegeln zu rechnen.

