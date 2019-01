vor 40 Minuten Karlsruhe/Rheinmünster Kiew, Marrakesch, Skopje und mehr: Sommerflugplan hält neue Ziele ab Baden-Airpark bereit

Am 31. März tritt der Sommerflugplan 2019 am Baden-Airpark in Rheinmünster in Kraft. Ab dem Tag gibt es dann neue Verbindungen für die Passagiere. Die Buchungen sind zum Teil bereits möglich.