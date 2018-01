Die IG Metall streikt gerne, auch die Lokführer der Deutschen Bahn - vor allem wenn sie in Tarifverhandlungen mehr Geld fordern wird oft zum Druckmittel "Warnstreik" gegriffen. Doch dürfen das auch Beamte? Damit muss sich nun das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe auseinandersetzen.

Für Beamte in Deutschland gilt eigentlich ein Streikverbot. Doch das könnte gekippt werden, denn das Bundesverfassungsgericht verhandelt nun darüber, ob Beamte streiken dürfen oder nicht. Hintergrund: Mehrere verbeamtete Lehrer hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil sie sich an einem Streik beteiligt hatten und dafür disziplinarisch belangt wurden.

Unter anderem hält der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) das Streikverbot für einen Verstoß gegen die sogenannte Koalitionsfreiheit nach dem Grundgesetz. Das besagt, dass Arbeitnehmer das Recht haben, sich Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden anzuschließen, sprich dem DGB, ver.di & Co. beizutreten. Schon vor einigen Jahren hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass das Streikverbot für Beamte gegen die Menschenrechte verstoße.

Bund und Länder halten dagegen

Bund und Länder, die Arbeitgeber der Beamten, lehnen das Streikrecht dennoch ab. Doch das könnte sich jetzt ändern. Am Mittwoch verhandelt das BVerfG in der Fächerstadt darüber, ob Beamte streiken dürfen, ohne disziplinarische Konsequenzen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung wird für Mitte des Jahres erwartet, denn in einer mündlichen Verhandlung treffen die Bundesrichter noch keine Entscheidung.