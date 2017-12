18.12.2017 07:00 Melanie Hofheinz Karlsruhe Karlsruher Raffinerie-Riese: "Jeder dritte Liter Benzin kommt von der MiRO"

Jeder dritte Liter Benzin in Deutschland, kommt aus der Fächerstadt - denn Deutschlands größte Raffinerie hat ihren Sitz in Karlsruhe. Rund 15 Millionen Tonnen Mineralölprodukte wie Benzin, Diesel, Heizöl, Propylen und Bitumen entstehen jährlich in der Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO).

