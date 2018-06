Über 40.000 Besuchern kamen am Wochenende zum Mobilitätsfestival auf den Karlsruher Marktplatz und in die zukünftigen unterirdischen Haltestellen des Straßen- und Stadtbahntunnels.

Menschen aller Altersklassen nutzten die besondere Gelegenheit, den Tunnelabschnitt zwischen Europaplatz und Marktplatz so zu sehen, wie es nicht alle Tage möglich ist. Auf dem Marktplatz gab es eine Menge Informations- und Mitmachangebote für die Besucher.

Laut Veranstalter, der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME), waren über 40.000 Besucher am Samstag und Sonntag beim Mobilitätsfestival Karlsruhe. Vor allem die Tunnelbesichtigungen stießen auf enormes Interesse. "Wir sind fest entschlossen, Baden-Württemberg zum Vorreiter einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft zu machen. Karlsruhe leistet dazu einen großartigen Beitrag", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann zu Beginn des Mobilitätsfestivals.

Mobilitätsfestival am Sonntag Alle Bilder

Die Besucher konnten den Rohbau des unterirdischen Straßenbahntunnels zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Vor allem der Besucheransturm am Sonntagnachmittag habe alle Erwartungen übertroffen. Auch Oberbürgermeister Mentrup zog eine erfreuliche Bilanz. Es mache ihn stolz zu sehen, wie neugierig und interessiert die Bürger und Bürgerinnen seien, so das Stadtoberhaupt. "Die Menschen sind sehr gespannt darauf zu erfahren, wie unser Karlsruhe von morgen aussehen wird", so Mentrup weiter.

Über 2.200 Radler waren unterwegs

Rund 2.200 Fahrradfahrer nutzten die einmalige Gelegenheit, mit dem Fahrrad durch den Karlsruher Untergrund zu radeln. Viele weitere tausend Menschen schauten sich den Tunnelabschnitt zwischen Europaplatz und Marktplatz und die zugehörigen künftigen Haltestellen, die im Rohbau fertiggestellt sind, zu Fuß an.

Für mobilitätseingeschränkte Menschen waren die Tore zur künftigen Haltestelle "Durlacher Tor" geöffnet, und viele nahmen das Angebot gerne wahr. Auf dem Marktplatz informierten sich die Menschen über die neuesten Trends im Bereich Mobilität, dazu konnten Probefahrten auf Draisinen, Lastenräder und Longboards Probe gefahren werden.