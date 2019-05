Der Drogeriekonzern dm mit Sitz in Karlsruhe ist weiter am Wachsen. Bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz stellte das Unternehmen die Umsatzzahlen vor. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 konnte der Umsatz um 2,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Und es wird weltweit expandiert: Mittlerweile gibt es auch dm-Produkte in Fernost.

In Deutschland gibt es 1.977 Filialen von dm - europaweit sind es 3.623 Läden. Das gab der Drogerieriese bei seiner Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz bekannt. Vor allem in Italien, dem bisher letzten Land, in dem das Unternehmen Fuß gefasst hat, haben seit 2017 19 Märkte ihre Tore geöffnet.

Auch die Umsatzzahlen konnten in den vergangenen Jahren gesteigert werden. In Europa verzeichnete der Konzern ein Plus von 3,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Neben den steigenden Umsatzzahlen wächst auch der Kundenzuspruch. Täglich kauften laut dm 1,9 Millionen Kunden in den knapp 2.000 Märkten in Deutschland ein.

Doch auch außerhalb Europas gibt es die Produkte in den Regalen. Seit Anfang des Jahres finden Kunden in Südkorea ausgewählte Produkte in den Märkten des Anbieters Lotte und dessen Online-Plattformen. Aktuell beschränkt sich die Auswahl allerdings noch auf 41 Artikel, überwiegend Eigenmarken, in rund 9.700 Märkten, wie der Drogeriekonzern in seiner Halbjahresbilanz mitteilt.