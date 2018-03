Umweltschonende Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz oder Regenwasser-Rückhaltung: Die Landesregierung unterstützt die Kommunen in diesem Jahr mit insgesamt 138 Millionen Euro. Etwa 4,8 Millionen Euro davon kann die Karlsruher Kommune für Projekte einplanen.

Wie die beiden Landtagsabgeordneten Alexander Salomon und Bettina Lisbach (beide Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, werde von den zur Verfügung gestellten Landesfördermitteln auch die Stadt Karlsruhe profitieren. "Im Programm sind 93.000 Euro für die Renaturierung der Pfinz in Durlach eingeplant", so Bettina Lisbach, Vorsitzende des Arbeitskreises Umwelt der Landtagsfraktion. Weitere 43.000 Euro stehen für den Erwerb von Grundstücken bereit, um eine naturnahe Gewässerentwicklung an der Alb weiter voranzubringen, so die Grünen-Politikerin.

Darüber hinaus seien für die Sanierung von Altlasten im Bereich des ehemaligen Gaswerks Ost Gelder in Höhe von insgesamt 216.000 Euro vorgesehen. "Der größte Betrag an Fördergeldern für Karlsruhe ist in diesem Jahr mit über 4,4 Mio. für die Erweiterung der Kläranlage um eine Aktivkohleadsorption vorgesehen“, erklärt Alexander Salomon, Mitglied im Finanzausschuss des Landtags. Diese sei notwendig, um das Wasser von Medikamentenresten und anderen Spurenstoffen zu reinigen.

Die Zuschüsse der Landesregierung aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds sollen den Kommunen ermöglichen, ihre Wasserversorgung zu erneuern, den Schutz vor Hochwasser zu verbessern oder die Qualität der Flüsse, Seen und des Bodens dauerhaft zu steigern. Den größten Anteil an Fördermitteln stellt das Land den Städten und Gemeinden dieses Jahr mit 62 Millionen für die Abwasserbeseitigung zur Verfügung.

Beim Förderprogramm "Wasserwirtschaft und Altlasten 2018" handelt es sich um von den Kommunen beabsichtigte, jedoch noch nicht bewilligte Vorhaben. Die endgültige Förderung der einzelnen Maßnahmen erfolgt durch separate Bewilligungsbescheide.