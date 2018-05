Die TechnologieRegion Karlsruhe wird mit insgesamt 88.000 Euro vom Land dabei unterstützt, ein sogenanntes Welcome Center für ausländische Fachkräfte zu errichten. Das Zentrum soll die Arbeiter willkommen heißen und bei allen anfallenden Aufgaben zur Seite stehen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert auch im Jahr 2018 die im Land bestehenden Welcome Center für internationale Fachkräfte mit insgesamt 967.800 Euro. Dies teilte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Dienstag in Stuttgart mit. Das Besondere für die TechnologieRegion Karlsruhe: Auch sie erhält eine Förderung in Höhe von 88.000 Euro vom Land.

"Mit den Welcome Centern unterstützen wir unsere Wirtschaft bei der Suche nach internationalen Fachkräften und deren Integration in die Arbeitswelt." Sie seien ein zentraler Baustein des Landes bei der Fachkräftesicherung, so die Arbeits- und Wirtschaftsministerin. "Seit jeher ist Baden-Württemberg auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Unsere Welcome Center, die, wie der Name schon sagt, die internationalen Fachkräfte im Land willkommen heißen sollen, drücken dieses Verständnis aus", sagte Hoffmeister-Kraut.

Unterstützung in vielen Bereichen

Die neun Welcome Center im Land beraten die Unternehmen zu Fragen rund um die Rekrutierung und Integration internationaler Fachkräfte. Gerade kleine und mittlere Unternehmen erhalten grundsätzliche Informationen und Hinweise, die bei der Beschäftigung von ausländischen Fachkräften zu berücksichtigen sind.

Zudem werden ihnen Ansprechpartner vor Ort genannt, die kompetent weiterhelfen können, wenn sich der Wunsch nach der Beschäftigung einer ausländischen Fachkraft weiter konkretisiert. Auch Aspekte, die die Integration der internationalen Fachkraft im Unternehmen und in Deutschland allgemein anbelangen, sind Gegenstand der Beratung in den Welcome Centern.

Hilfe auch für Familien

Gleichzeitig sind die Welcome Center aber auch für internationale Fachkräfte und deren Familien eine wichtige Anlaufstelle. Sie bieten eine Erstberatung an und vermitteln Interessierte dann an originär zuständige Stellen. Themen sind beispielsweise Arbeitssuche, Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Spracherwerb, Be-rufsanerkennung, Bewerbung, Wohnen, Qualifizierung und Kinderbetreuung.

Der Bedarf an Fachkräften der baden-württembergischen Wirtschaft hat - auch wegen der guten Konjunktur - weiter zugenommen. "Viele Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verstärkt auch aus dem Ausland", so die Ministerin. Das flächendeckende Netz der Welcome Center im Land unterstützte die Unternehmen dabei: "Unser regionaler Ansatz kommt unserer flächenstarken Wirtschaftsstruktur entgegen und ist deutschlandweit einzigartig", erklärte Hoffmeister-Kraut.