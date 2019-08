Die App "ticket2go" wird zum 14. Dezember den Fahrscheinverkauf einstellen. Darüber informierte die Betreibergesellschaft mbH in einem entsprechenden Kundenschreiben. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bestätigt die Meldung. Bis es einen neuen Handytarif in Karlsruhe geben wird, können allerdings bis zu drei Jahre vergehen.

"Um das System wirtschaftlich zu betreiben, konnten in den vergangenen Jahren landesweit nicht genug Kunden generiert werden", so KVV-Pressesprecher Nicolas Lutterbach zum bevorstehenden Aus der App. Man bedauere die Entscheidung, eine Übernahme der App in Eigenregie sei für den Karlsruher Verkehrsverbund aus wirtschaftlichen Gründen allerdings nicht möglich.

Zu teuer: KVV kann App nicht alleine betreiben

Das Modell der Betreibergesellschaft "ticket2go" mbH war realisierbar, weil sich insgesamt 15 von 22 Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg daran beteiligt hatten. Neun Verbünde haben es im gesamten Verbundnetz angeboten, fünf nur für den Schienenverkehr. "Für einen einzelnen Verkehrsverbund ist das Betreiben dieser App wirtschaftlich nicht umsetzbar", sagt Lutterbach gegenüber ka-news.de.

Der e-Tarif - bei seiner Einführung als Luftstreckentarif bezeichnet - war ursprünglich als Modellversuch angesetzt, sagt Lutterbach. Der KVV führte den e-Tarif im Juni 2017 ein: Innerhalb des Karlsruher Stadtgebiets kann über die Handy-App ein Ticket gelöst werden, dessen Preis sich aus der Fahrzeit und zurückgelegter Strecke zusammensetzt - dabei aber nie den Preis einer regulären Einzelfahrkarte überschreitet. Gerade auf einer Kurzstrecke lohnt sich daher das e-Ticket und schont den Geldbeutel.

Beispiel: Ein reguläres Einzelticket für eine Fahrt von der Tullastraße zum Hauptbahnhof kostet 2,60 Euro. Bei der Fahrt mit dem e-Tarif wird bei einer Entfernung von drei Kilometern Luftlinie hingegen nur ein Betrag von 1,75 Euro abgerechnet (Grundpreis 1 Euro + 3×0,25 Cent).

Warum wird die App eingestellt?

Im Karlsruher Verbund kann der KVV auf gute Zahlen in der App-Nutzung verweisen, es sind in der Summe allerdings nicht genug, um eine ähnliche App wirtschaftlich zu betreiben. "Der e-Tarif wurde gut angenommen, aber die Zahlen sind nicht deutlich höher als in anderen Apps", so Lutterbach, "im Bereich der Einzelfahrscheine wurden lediglich zwei bis drei Prozent über die App erworben." Man verstehe, dass die App aus Sicht des Fahrgasts wünschenswert sei - "aber wir müssen das Angebot mit nüchternen Blick auf die Zahlen analysieren."

Hat man sich mit zahlreichen App-Angeboten in Karlsruhe selbst Konkurrenz gemacht, wollen wir von KVV-Pressesprecher Lutterbach wissen. Das könne man so nicht sagen, lautet die Antwort. "Gerade im Verkehrssektor ist viel Bewegung - vor allem in Bezug auf verknüpfte Mobilität mit Bikesharing, Carsharing und so weiter. Aus Kundensicht wäre es natürlich schön, wenn eine App alle Angebote abdecken könnte, aber das aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Interessen der Nutzer einfach unrealistisch. Es wird nicht 'die eine App' geben."

Beim KVV möchte man dem Kunden ein möglichst breites Angebot eröffnen, ihm die Wahl lassen - und nicht beschränken. Jeder solle für sich entscheiden können, welche App auf das individuelle Mobiliätsverhalten am besten passe, so Lutterbach. "Wir nehmen den Kunden ein Stück weit an die Hand und versuchen, ihm den Weg zu zeigen, eine passende App zu finden."

Wie wird der neue Tarif aussehen?

Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember wird "ticket2go" den Betrieb um 0 Uhr einstellen. Im Karlsruher Verbund arbeitet man derzeit an einem neuen Tarifmodell - ebenfalls flexibel und digital: Unter dem Begriff "Home Zone" will man im Zusammenhang mit einer Tarifstrukturreform ein neues e-Modell einführen. Einen nahtlosen Übergang vom e-Tarif aus der "ticket2go"-App in den neuen Home-Zone-Tarif wird es nicht geben. "Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir einen Alternative anbieten können", sagt Lutterbach.

Wie wird der neue Tarif aussehen? Auch das lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen - als Vorbild gilt die Home-Zone aus früheren Handytarifen. Diese soll allerdings nicht starr mit einem Radius realisiert, sondern aufgrund von Algorithmen flexibel gestaltet werden.

Zusammenarbeit mit weiteren Verbünden wird geprüft

Die Entwicklung des neuen Tarifs steht im engen Zusammenhang mit der Tarifstrukturreform: "Wir möchten die Wabenstruktur ins Moderne transferieren", so Lutterbach. Das Wabenmodell besteht seit den 1990er Jahren - nachfolgen soll ein Modell, das ebenfalls die kommenden 15 bis 20 Jahre Bestand haben kann.

Man prüfe in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit anderen Verbünden. Beim KVV schätzt man den Realisierungszeitraum der Tarifstrukturreform auf zwei bsi drei Jahre - so lange wird es auch bis zum neuen e-Tarif in Karlsruhe dauern.

ka-news.de hat die Betreiber von "ticket2go" um weitere Informationen zur Einstellung der App gebeten. Eine Rückmeldung steht noch aus und wird veröffentlicht, sobald sie vorliegt.

ka-news.de-Hintergrund



"ticket2go" kann seit April 2017 für den Erwerb von KVV-Tickets auf dem Handy genutzt werden. Im Juni 2017 führte der KVV zusätzlich den sogenannten "Luftstreckentarif" ein. Dieser macht den Ticketerwerb insbesondere für die Kurzstrecke in Karlsruhe attraktiv.



App-Kunden konnten Tickets weiterer Nahverkehre in Baden-Württemberg nutzen. Mit dem Prinzip des "CheckIn-/CheckOut-Systems" kann sich der Fahrgast über seine App vor dem Antritt der jeweiligen Fahrt anmelden. Es erfolgt eine Positionsbestimmung des Nutzers. Dieser muss die Haltestelle bestätigen, von der aus er seine Fahrt antreten möchte - die gültige Fahrtberechtigung befindet sich nun auf seinem Smartphone.



Bis zum Ende der jeweiligen Fahrt, die durch unkompliziertes Abmelden an der Endhaltestelle vermerkt wird, sind Umstiege zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wie beispielsweise Regionalbahnen, Stadtbahnen, Straßenbahnen oder Bussen ohne weitere An- und Abmeldungen möglich. Der BahnCard-Rabatt wurde berücksichtigt. Das System ist zudem in der Lage, auf der vom Fahrgast gewählten Route den jeweils besten Fahrpreis zu ermitteln. Einzeltickets werden im KVV zu Tagestickets zusammengefasst.



Bei der App "ticket2go" handelt es sich um das Nachfolgemodell von "touch&travel", das die Deutsche Bahn zum 30. November 2016 eingestellt hatte. Die neue App wird von neun Verkehrsverbünden sowie der DB Regio gemeinsam angeboten und kann in vier weiteren Verkehrsverbünden im Schienenverkehr genutzt werden.