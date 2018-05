vor 8 Stunden Karlsruhe KIT-Karrieremesse: Rund 250 Unternehmen stellen sich Studenten vor

Eine zentrale Plattform, um mögliche Arbeitgeber kennenzulernen und erste Kontakte für den Berufseinstieg zu knüpfen, bietet die sechste KIT-Karrieremesse am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). An Ständen, in Kurzpräsentationen und Fachvorträgen stellen sich die Unternehmen von Dienstag, 15. bis Donnerstag, 17. Mai, im Messezelt auf dem Forum am Campus Süd des KIT vor.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern