Über 1.956 Filialen zählt der Karlsruher Drogeriemarkt mittlerweile in der Bundesrepublik, Tendenz weiter steigend. Allein im vergangenen Geschäftsjahr, das mit dem 30. September zu Ende ging, hat dm 64 neue Geschäfte eröffnet - 38 weitere in Süd- und Osteuropa. Der Drogerieriese befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs - auch wenn die Zeiten von mehr als 10 Prozent Steigerung vorbei sind.

Seit 1973 die erste Filiale in Karlsruhe eröffnet hat, wächst der Drogeriekonzern scheinbar unaufhörlich. Im Geschäftsjahr 2017/2018 haben in Deutschland 64 neue Filialen eröffnet. "20 Märkte konnten wir nicht fertigstellen, der Bauboom und die vollen Auftragsbücher haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm Drogeriemarkt, im Rahmen der Bilanzpressekonferenz.

Und die Expansion will kein Ende nehmen, vor allem nachdem nun der italienische Raum erobert wurde. "Das freut uns, 13 Märkte haben wir schon in Italien, vorwiegend in Norditalien", so Harsch weiter. Eine Expansion nach Westen sei derzeit kein Thema.

Umsatzsteigerung und Bonuszahlungen an Mitarbeiter

Erstmals in der Firmengeschichte stieg der Umsatz in Deutschland auf über 8 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 3,2 Prozent. Konzernweit hat dm 10,7 Milliarden Umsatz gemacht. "Der Gewinn liegt im zweistelligen Millionenbereich und wir können unseren Mitarbeitern sogar eine Jahresabschlusszahlung machen", freut sich der Geschäftsmann.

Einen großen Anteil an den für dm erfreulichen Umsatzzahlen hat auch der Onlineshop, der seit 2015 das Angebot zu den Märkten ergänzen soll. "Wir haben hier gute Zuwachsraten sowie einen dreistelligen Millionenumsatz im letzten Geschäftsjahr gemacht", sagt Erich Harsch im Rahmen des Pressegesprächs am Donnerstag in Karlsruhe.

Es soll zudem die letzte Jahresbilanz in den alten Räumlichkeiten in der Carl-Metz-Straße gewesen sein. "In Sachen Neubau der neuen Zentrale an der Durlacher Allee läuft alles nach Plan - was den Zeitplan angeht aber auch den Kostenrahmen. Wir planen den Umzug für den Frühsommer 2019!", so der Vorsitzende der Geschäftsführung weiter. Im kommenden Jahr werden dann aus bisher acht Standorten in Karlsruhe ein großer werden. "Mit dem Rohbau sind wir schon lange fertig, derzeit geht es an den Innenausbau und auch da läuft alles nach Plan!"