Wein gilt als Genussmittel und ein Stück Lebensgefühl: Ein kalter Tropfen Weißwein an einem Spätsommerabend oder ein kräftiger Rotwein bei kaltem Wetter zum deftigen Braten gehören für Weinfreunde dazu. Doch wie werde ich selbst zum Weinkenner? Worauf muss ich achten, um guten Wein zu erkennen und wie lagere ich ihn?

Mit diesen Fragen haben wir uns an das Familienweingut Geiger aus dem pfälzischen Oberhausen gewendet. Die Familie bewirtschaftet derzeit mit drei Generationen eine Anbaufläche von über 20 Hektar rund um die kleine Gemeinde in der Weinbauregion Südpfalz. Winzer und Weinbautechniker Tobias Geiger (28) führt das Weingut mit Vater Werner und erzählt im Gespräch mit ka-news was einen guten Wein ausmacht und wie Jedermann zum Weinkenner werden kann.

Tobias, woher kommt Deine Leidenschaft für Wein und wann hast Du für dich beschlossen, im heimischen Weingut einzusteigen?

Als Jugendlicher ging es mir wie vielen Kumpels, die heute Winzer sind. Das Interesse eines Tages den Betrieb zu übernehmen, war nicht sehr groß. Auch, weil man die ganze Arbeit sieht, die täglich anfällt. Als ich etwas älter war, habe ich aber auch die Vorteile erkannt und gemerkt, dass es das ist, was ich machen möchte.

Die Erfahrung meiner zuvor abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung war auch ein Faktor bei meiner Entscheidung Winzer zu werden, da ich einen reinen Bürojob nicht mein ganzes Leben lang machen wollte. Es ist viel Arbeit, macht aber total viel Spaß!

Warum ist gerade die Südpfalz ein gutes Weinanbaugebiet?

Die Pfalz ist ein im Vergleich zu anderen Weinbaugebieten eine Region, in der aufgrund der klimatischen Bedingungen nahezu alle Rebsorten gut wachsen. Die Vielfalt ist hier sehr groß und dadurch sehr breit gefächert. Hier können Trauben für leichte Weißweine aber auch schwere Rotweine angebaut werden. Das geben die Bedingungen nicht in allen Weinbauregionen her.

Wie kann ich vom Weinfreund zu einem echten Weinkenner werden?

Es hält sich mit Wein ähnlich wie mit Essen, man muss zunächst einmal vieles probieren, um ein Gefühl für die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu entwickeln. Denn beim Essen muss man auch probieren, um ein Gefühl für den Geschmack zu entwickeln und unterscheiden zu können.

Welche Faktoren spielen eine Rolle, um einen guten Wein zu erzeugen?

Im Wesentlichen ist Zeit, Geduld und Fingerspitzengefühl für einen guten Wein wichtig. Die Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor! Ein guter Wein braucht viel Reifezeit, Weine die schon wenige Wochen nach der Ernte abgefüllt zu kaufen sind, gehören nie zu den Top-Weinen.

Auch die Qualität der Trauben ist wichtig, sie müssen gesund sein und einen guten Reifegrad haben. Und der dritte große Faktor ist der Winzer selbst, der bei der Rezeptur und seiner Arbeit im Keller viele Dinge individuell nach seinen Vorstellungen macht.

Du hast die Reifezeit angesprochen, die ein wichtiger Faktor ist. Kannst Du die These bestätigen: "Je länger man einen Wein lagert, desto besser?"

Das kommt immer darauf an, welches Profil der Wein haben soll. Unsere Weine liegen nach der Lese im Herbst generell bis zu einem halben Jahr im Tank bevor sie abgefüllt werden, damit sich der Wein harmonisiert und reifen kann. Wenn ich einen Wein haben möchte, der extrem spritzig und fruchtig sein soll, sollten diese Weine schon innerhalb von zwei Jahren getrunken werden, da diese Weine danach ihre Spritzigkeit verlieren und runder und reifer werden.

Das ist bei diesen Weinen aber weniger gefragt. Anders sieht es bei einem Premium-Wein aus, der bei einem hohen Reifestadium geerntet wurde. Diese Weine brauchen sehr lange Reifezeit und können auch mal einige Jahre im Fass gelagert werden und verbessern dabei eher noch ihren Geschmack. Man kann sagen: Umso hochwertiger ein Wein, desto mehr Reife- und Lagerzeit verträgt er.

Ich kann auch Weine derselben Rebsorte voneinander unterscheiden?

Richtig, man kann beispielsweise die unterschiedliche Aufmachung von Weinen derselben Sorte oder ähnlich schmeckender Weine voneinander unterscheiden. Man merkt auch mal, ob ein Wein einen Fehler in der Herstellung hat oder schon länger steht. Wenn ich den Geschmack nicht kenne, weiß ich das natürlich nicht.

Wie entstehen bestimmte Aromen wie Zitrone oder Pfirsich?

Zunächst einmal bedeuten diese Aromen nicht, dass in die Weine jemand eine Zitrone gepresst oder einen Pfirsich geschnitten hat. Man versucht diese Aromen im Wein mit diesen allgemein bekannten Attributen aus Früchten oder Kräutern bezüglich seines Geschmacks zu umschreiben.

Diese Komponenten zu erschmecken ist nicht einfach, da diese Aromen nur in sehr geringen Dosen im Wein schmeck- oder riechbar sind. Man muss ein Gefühl für die Nuancen zu entwickeln, die letztlich mit dem Wein in Verbindung gebracht werden. Ein Wein aus dem Barrique-Fass hat beispielsweise Holzaromen durch das Fass, die ein bisschen an Vanille erinnern.

Kann man sagen wie viele Arbeitsstunden im Endeffekt in einer Flasche Wein stecken?

Auch hier muss man wieder zwischen Basisweinen und Premiumweinen unterscheiden. Es gibt bestimmte Arbeiten, die müssen bei allen Weinbergen gemacht werden. Dazu gehört der Pflanzenschutz, das Laubschneiden oder das Hochhängen der Drähte, wenn die Pflanzen austreiben. Viel mehr wird bei einem Basiswein in der Regel nicht gemacht.

Anders sieht es aus, wenn ich einen Premiumwein anbieten möchte: Dann kommt viel Qualitätsarbeit dazu. Beispielsweise werden diese Weinberge ausgedünnt indem man Trauben herausschneidet, denn man kann sagen: Je weniger Traubenertrag, umso höher die Qualität. Andere Zeitfaktoren sind die Arbeiten im Weinkeller, die anfallen sowie das ernten und pressen der Trauben. Über das ganze Jahr kommen bei einem Basiswein etwa 300 Arbeitsstunden auf 100 Quadratmeter Weinbergfläche.

Stichwort Keller und Lagerung: Was muss ich dabei beachten, wenn ich Wein kaufe?

Am besten eignet sich zur Lagerung ein Kellerraum, der eine möglichst konstante Temperatur hat. Zu beachten ist auch, dass man den Wein keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sondern eher dunkel lagert. Auch hier bietet sich ein dunkler Keller als Lagerort an.

Es macht dem Wein nichts, wenn er im Winter bei 8 Grad und in Sommermonaten bei um die 18 Grad gelagert wird. Aber größere Temperaturveränderungen in kurzer Zeit sind suboptimal.

Wie sieht das Kaufverhalten aus, geht auch beim Weinverkauf der Trend zum Online-Shopping?

An sich haben wir durch viele regionale Kunden einen sehr hohen Ab Hof-Verkauf, die den Wein bei uns direkt im Weingut kaufen. Dennoch lässt sich sagen, dass auch unser Online-Geschäft in den letzten zwei Jahren nahezu explodiert ist, so dass wir inzwischen tagtäglich Weinpakete an Kunden verschicken. Durch unseren regelmäßigen Besuch von Weinmessen konnten wir auch deutschlandweit Kunden gewinnen.

Dort lässt sich beobachten, dass gerade diese Kunden online bestellen. Ich denke es ist für viele Kunden ganz praktisch, gerade wenn sie weiter weg wohnen, ein paar Flaschen zu bestellen und ein paar Wochen später wieder welche. Viele regionale Kunden, die kurze Wege haben nehmen dann auch schon mal eine größere Menge mit. Doch diese Möglichkeit haben beispielsweise Kunden, die eine kleine Wohnung in der Stadt haben, leider nicht.

Welche Weine liegen derzeit im Trend?

Der Trend, den wir spüren, geht derzeit in die Richtung frischer, spritziger und fruchtiger Weißweine. Die Nachfrage nach diesen Sorten steigt immer mehr und ist bei uns deutlich größer als nach Rotwein. Der Boom nach dunklen, kräftigen Rotweinen ist ziemlich abgeflacht. Zurzeit sind aber auch Riesling- oder Burgunder-Sorten sehr beliebt, die ebenfalls viel in der Pfalz angebaut werden.

Die aktuelle Trendsorte Nummer Eins ist derzeit Grauburgunder. Was sich in den letzten Jahren, speziell in der Pfalz, immer größerer Beliebtheit erfreut, sind Bouquet-Sorten wie Sauvignon Blanc, Muskatella – allgemein Weine, die sehr aromatisch und fruchtig sind und weniger Säure haben. Das ist derzeit sehr gefragt.

Hintergrund



Das Familienweingut Geiger in Oberhausen, zwischen Landau in der Pfalz, Bad Bergzabern und Kandel, wird in der dritten Generation geführt. Im Sortiment führt das Weingut Rotwein-, Weißwein- und Seccoprodukte. Zwei- bis dreimal im Jahr bietet das Weingut Geiger Wein-Sensorikabende an: Hier können Interessierte ihren Geruchs- und Geschmackssinn für Weine und deren Aromen schulen lassen. Der nächste Sensorikabend findet am 3. November statt, eine Voranmeldung ist erforderlich.