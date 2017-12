Industrie 4.0 in Baden-Württemberg: 5 Karlsruher Projekte ausgezeichnet

Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat vergangene Woche die aktuellen Preisträger des Wettbewerbs "100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg" ausgezeichnet. Insgesamt wurden 28 Unternehmen und Einrichtungen prämiert - darunter sind auch Karlsruher Preisträger.

"Industrie, Mittelstand und Startups in Baden-Württemberg sind auf bestem Weg in die digitalisierte Zukunft. Mit der Preisverleihung wollen wir anfassbare Lösungen aus dem Land, die Mehrwerte schaffen, noch bekannter machen", sagte die Ministerin bei der Verleihung im Alten Schloss in Stuttgart.

Mit dem Wettbewerb sucht die Netzwerkinitiative "Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg" nach innovativen Konzepten aus der Wirtschaft, die mit der intelligenten Vernetzung von Produktions- und Wertschöpfungsprozessen erfolgreich sind. Außerdem will de Initiative Kompetenzen aus Produktionstechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik bündeln, alle wesentlichen Akteure vernetzen und durch innovative Transferangebote den industriellen Mittelstand in Richtung Industrie 4.0 begleiten.

Preisträger aus Karlsruhe:

Agimero GmbH: Visualisierung komplexer Prozesse mit RFID (Technologie für Sender-Empfänger-Systeme)

Flexlog GmbH: Plug & Play Förderbaukasten

Kinemic GmbH: Gestensteuerung für die Industrie

Optimum datamanagement solutions GmbH: Der "Schlaue Klaus": Digitales Assistenzsyste

wbk Institut für Produktionstechnik: Lernfabrik für die industrielle Fertigung

In Summe wurden in sechs Prämierungsrunden bislang 113 Unternehmen, Institute und andere Organisationen ausgezeichnet. Schwerpunkt der nächsten Prämierungsrunde in 2018 soll auf Lösungen aus den Branchen Medizintechnik, Biotechnologie sowie der Pharma- und Prozessindustrie liegen.