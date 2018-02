vor 1 Stunde Stuttgart Ideenschmiede zum Rohstoffverbrauch geht bald an den Start

Eine bundesweit einzigartige Ideenschmiede zum sparsamen Umgang mit Rohstoffen soll am 20. Februar in Karlsruhe an den Start gehen. Das sagte die Karlsruher Landtagsabgeordnete Bettina Lisbach (Grüne) am Donnerstag im Landtag.

