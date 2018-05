Die Wirtschaft brummt, auch in der Region rund um Karlsruhe. Das hat die IHK-Konjunkturumfrage nun ergeben. Die stellt dar, wie die Unternehmen die aktuelle Geschäftslage beurteilen und womit sie im Laufe des Jahres noch rechnen. IHK-Präsident Wolfgang Grenke zeigt sich mit den aktuellen Ergebnissen sehr zufrieden.

Auch wenn die Wirtschaft im Bereich der IHK Karlsruhe gut da steht, hat der Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer ergeben, dass der Wert seit Jahresbeginn gesunken ist. Nach dem Allzeithoch Anfang 2018 ist er um 6 sechs Punkt gefallen. Damit liegt der Index bei 142 - so hoch wie im Herbst 2017. Daher haben die Unternehmer in der IHK Karlsruhe ihre Erwartungen für die kommenden 12 Monate etwas zurückgenommen. Laut Pressemeldung der IHK tut dies aber den Beschäftigungs- und Investitionsplänen keinen Abbruch.

"Die aktuellen Ergebnisse bestätigen einmal mehr die hohe nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft", sagt IHK-Präsident Wolfgang Grenke. "Die Einschätzung der Lage ist immer noch sehr gut und die häufig gut gefüllten Auftragsbücher sorgen für einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate." Laut Grenke würde sich durch den leichten Rückgang des IHK-Konjunkturklimaindex die Konjunktur ein Stück weit normalisieren.

Denn: "Je besser die aktuelle Situation, um so weniger Unternehmen erwarten noch bessere Geschäfte. Die Produktion stößt an Kapazitätsgrenzen", weiß Grenke. Der Grund: Es fehle an Personal, daher könnten nicht mehr alle Aufträge angenommen werden. Doch auch wenn der Index um wenige Punkte zurückgegangen ist, lauf IHK Karlsruhe gehe es der regionalen Wirtschaft gut. Laut Pressemitteilung der Kammer berichten 60 Prozent der Unternehmen von gut laufenden Geschäften. 36 Prozent bezeichnen sie als befriedigend, bei nur vier Prozent liegt der Anteil der Unternehmen, die mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden sind.

Der Blick in die Zukunft fällt bei etwas mehr als einem Drittel der Betriebe ebenfalls positiv aus: 35 Prozent der Betriebe rechnen gar mit einer Expansion ihrer Geschäfte, wohingegen 59 Prozent mit einer stabilen Entwicklung rechnen. Jedoch ist das größte Problem, das die Unternehmen am Wachstum hindert, der Fachkräftemangel. Gerade Betriebe in der Bauindustrie und im Bereich der Dienstleistungen haben laut IHK Karlsruhe den größten Bedarf an Fachkräften.