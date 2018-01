IG Metall in Karlsruhe: Erneut Warnstreiks in der Region

Nachdem die ersten Verhandlungen der IG Metall ohne Ergebnis verliefen, will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Deshalb sind weitere Warnstreiks vor der nächsten Tarifverhandlung geplant.

Da rollt die nächste Streikwelle auf uns zu. Die Tarifverhandlungen der IG Metall für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie verliefen am 11. Januar ohne Ergebnis. Daher wurden die Gespräche auf den 24. Januar vertagt - ein Zustand, den die Gewerkschaft nicht hinnehmen kann und will. Daher wollen sie mit erneuten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber weiterhin erhöhen.

Den nächsten Warnstreik mit Kundgebung gibt es am Donnerstag von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr bei Bruker Optik in Ettlingen. Die Firma wurde von der IG Metall bereits im vergangenen Jahr zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Ihr Wunsch: Der Abschluss eines Tarifvertrags bei Bruker, der den Flächentarifvertrag anerkennt und übernimmt.

Weitere Betriebe werden bestreikt

Andere Ettlinger Firmen werden sich der Kundgebung bei Bruker Optik anschließen. Flowserve, WIKA Mobile Control, Klingelnberg, Liebherr Verzahntechnik, Mercedes Benz GLC sowie IAVF Antriebstechnik werden sich an dem Warnstreik beteiligen.

Bereits am Dienstag gab es einen Warnstreik bei Aluplast in Karlsruhe. Hier haben die Mitarbeiten ihre Arbeit für 30 Minuten ruhen lassen und bei einer lautstarken Kundgebung ihre Meinung Luft gemacht. Die Gewerkschaft fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie sechs Prozent mehr Geld, sowie die Option, ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden zu reduzieren zu können.