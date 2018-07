vor 14 Stunden Karlsruhe Hunde fühlen sich pudelwohl: In Karlsruhe werden Vierbeiner laut Studie besonders verwöhnt

Eine Studie stellt es fest: Karlsruhe ist in der Top 10 der deutschen Städte mit dem größten Wohlfühlspaß für Hunde. Wer sein Hund mit Designer-Mänteln anziehen will, könne in der Fächerstadt ein zahlreiches Angebot und gute Hundbetreuung finden.