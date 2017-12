Am Sonntag ging auf dem Karlsruher Messegelände die zweitägige Tiermesse "Tierisch gut" zu Ende. Die Veranstalter zeigen sich mit der Resonanz sehr zufrieden.

Rund 10.000 Hunde, 600 Katzen und unzählige Fische, Krebse und Garnelen sorgten in den Karlsruher Messehallen für tierisches Treiben. Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung erklärten, informierten sich über 38.000 Besucher bei rund 270 Ausstellern aus der Heimtierbranche und kauften Produkte vom Katenbaum bis zum Hundemantel. Die wachsende Haustierbranche spiegele sich auf der Tierisch gut wider, so Messechefin Britta Wirtz in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr bilanzieren die Aussteller den Besuchen besonders große Kauffreude. Auch die Züchter ziehen ein positives Fazit: Hundeweihnachtsmarkt, die nationale und internationale Rassehundeausstellung sowie die Edelkatzenausstellung erfreuten sich laut Veranstalter großer Beliebtheit. Die Teilnehmer nahmen für die Karlsruher Tiermesse in diesem Jahr zudem verstärkt weite Entfernungen in Kauf. Laut Veranstalter kamen viele Halter aus den angrenzenden Nachbarländern, aber auch aus Russland und Litauen.

Ein weiteres Highlight war laut Veranstalter der erste Tierbotschafter, ernannt durch eine ausgewählte Fachjury der unter anderem auch Karlsruhes Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt angehörte. Die nächste "Tierisch gut-Messe soll zwischen dem 10. und 11. November 2018 in der Messe Karlsruhe stattfinden.

Tierisch Gut am Samstag Alle Bilder