Die Hochschule Karlsruhe (HsKA) ist im aktuellen Hochschulranking für Masterstudiengänge vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) vertreten. Sie konnte dabei gleich mehrere Spitzenplätze belegen.

Mit dem Ranking der Masterstudiengänge für die Fächer BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaftensollen Studienbewerber unterstützt werden. Aktuell wurden vom CHE Daten aus zwei Erhebungen zusammengeführt (Herbst 2016 bis Januar 2017 und April bis Juli 2017) und damit auch Bewertungen von knapp 12.000 Studierenden berücksichtigt.

Spitzenwerte in vielen Kategorien

In BWL ist die HsKA im aktuellen Ranking mit den Masterstudiengängen "International Management" und "Tricontinental Master in Global Studies" vertreten. In den Spitzengruppen sind diese gleich mehrfach vertreten, so bei den Abschlüssen in angemessener Zeit und in ihrer internationalen Ausrichtung. Wie die HsKA außerdem mitteilt, erreichen sie auch Spitzenwerte im Meinungsbild ihrer Studierenden, die sich von der Studierbarkeit, der räumlichen Situation der Bibliotheksausstattung und der IT- Infrastruktur besonders überzeugt zeigen.

Im Wirtschaftsingenieurwesen wurden der gleichnamige Masterstudiengang und der Masterstudiengang "Technologie-Entrepreneurship" gerankt, bei denen wieder Abschlüsse in angemessener Zeit hervorgehoben werden. In der Wirtschaftsinformatik wurde das gleichlautende Masterangebot der Hochschule berücksichtigt. Bei diesem stechen laut HsKA insbesondere die internationale Ausrichtung und die Studiensituation insgesamt hervor.

"Solche Ergebnisse in renommierten Hochschulrankings", betont Frank Artinger, Rektor der HsKA, "bestätigen immer wieder die hohe Qualität unserer Studienangebote, die wir insbesondere durch einen ausgeprägten Praxisbezug und die enge Verzahnung von Lehre und angewandter Forschung erreichen. Das eröffnet unseren Absolventen weltweit beste Berufschancen."