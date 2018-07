vor 16 Stunden Karlsruhe Heiße Karren: Tuning Days erstmals an drei Tagen in der Messe Karlsruhe

Vom 20. bis 22. Juli verwandelt sich das Gelände der Messe Karlsruhe zum fünften Mal in eine Tuning-Hochburg. Die Rockford Fosgate Tuning Days gastieren erstmals an drei Tagen in der Fächerstadt und wollen mit Ausstellern aus 14 verschiedenen Ländern PS-Junkies und Motorsportfans jeder Altersklasse glücklich machen.