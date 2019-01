Im Jahr 2017 haben sich laut Statistischem Bundesamt bundesweit über 400.000 Paare das Ja-Wort gegeben. Für die verliebten Paare, denen eine Trauung noch bevorsteht, gibt es am 19. und 20. Januar 2019 wieder die Karlsruher Hochzeits- und Festtage. Rund 150 Aussteller präsentieren die neuesten Trends in der Garten- und Schwarzwaldhalle des Kongresszentrums Karlsruhe.

Für alle Verliebten und Verlobten, die den Bund der Ehe eingehen wollen, bietet sich am 19. und 20. Januar ein Besuch in der Garten- und Schwarzwaldhalle des Kongresszentrums Karlsruhe an. Bereits zum 30. Mal gastieren die Karlsruher Hochzeits- und Festtage am kommenden Wochenende in der Fächerstadt.

Die zahlreichen Aussteller aus den Bereichen Mode, Schmuck und Styling, Locations und Catering, Dekoration, Papierwaren und Ausstattung, Unterhaltung und Dienstleistung sowie Trauung präsentieren ihre Angebote. Und wer sich bei der Wahl der Musiker unsicher ist: Zahlreiche Bands und Sänger demonstrieren live auf der Messe ihr Können. Das meldet die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) in einer Pressemitteilung.

Die Besucher erwartet zudem eine Modenschau, bei der Models die neusten Trends der Brautmode, Herrenanzüge und Accessoires vorführen. Außerdem wird es wieder zahlreiche Mitmachangebote geben. Sei es ein Schnuppertanzkurs, ein Glücksrad oder die zwei Aktionsflächen Styling und Foto. Und wer sich in Ruhe umschauen will, kann seine Sprösslinge bei der kostenlosen Kinderbetreuung unterbringen.

Neu in diesem Jahr: Hochzeit als Wintermärchen

Die meisten Hochzeiten werden in den Sommermonaten gefeiert. Dass auch eine Wintertrauung ihre Vorzüge hat, zeigt die neue Sonderfläche Winterhochzeit. "Im Winter wird es früher dunkel, durch Kerzenschein, ein Kaminfeuer, oder eine weihnachtlich geschmückte Location lässt sich eine stimmungsvolle Atmosphäre erzeugen. Wenn es dann noch schneit, erleben die Paare eine Hochzeit, wie im Märchen", erklärt Weddingplannerin und freie Traurednerin Juliane Eichendorf. So kann dem schönsten Tag des Lebens, egal zu welcher Jahreszeit, nichts mehr im Weg stehen.