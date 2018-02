Das Jahr 2017 ist schon seit einigen Wochen Geschichte, daher hat die Handwerkskammer Karlsruhe (HWK) nun auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Mit der Bilanz ist sie mehr als zufrieden, das Handwerk in der Region verzeichnete erneut ein Umsatzplus.

Im siebten Jahr in Folge kann das Handwerk in der Region ein gutes Geschäftsjahr verzeichnen. Laut Pressebericht der Handwerkskammer meldeten dreiviertel aller Betriebe eine gute Geschäftslage, der Umsatz sei um 3,5% auf 12,5 Milliarden Euro gestiegen. "Das hätte sogar noch mehr sein können aber fehlende Fachkräfte bremsen gerade die Betriebe im Bausektor", so der Präsident der HWK, Joachim Wohlfeil.

Im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe waren 18.921 Betriebe gemeldet, 24 mehr als im Jahr 2016. Allerdings verfestigt sich laut HWK der Trend, dass die Kurve beim zulassungsfreien Handwerk, zum Beispiel Uhrmacher, Brauer oder Fliesenleger, nach oben zeigt. Das zulassungspflichtige Handwerk wie etwa Schornsteinfeger, Bäcker oder Dachdecker musste leichte Verluste hinnehmen. Derzeit sind im Kammerbezirk 10.797 Betriebe, 114 weniger als im Vorjahr, in der Anlage A – hier ist eine Meisterqualifizierung oder ein ähnlicher Abschluss Voraussetzung für die Selbständigkeit – eingetragen. Im zulassungsfreien Handwerk sind 8.124 Betriebe, 138 mehr als 2016, tätig.

Nachfolger dringend gesucht und weniger Azubis

Gerade die Nachfolgeproblematik im zulassungspflichtigen Handwerk ist für Wohlfeil eine wichtige Aufgabe der Zukunft. "Jeder fünfte Betrieb im zulassungspflichtigen Handwerk steht in den nächsten 10 Jahren zur Betriebsübergabe an. Das sind oftmals Betriebe mit vielen Beschäftigten und Auszubildenden." Hier eine gelungene Betriebsübergabe zu gestalten sei eine der zentralen Aufgaben der Handwerkskammer Karlsruhe. Wohlfeil verwies in diesem Zusammenhang auf die kostenfreien Infoveranstaltungen und Sprechtage der HWK.

Bei den Lehrlingszahlen im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe konnte die Trendwende des vergangenen Jahres nicht bestätigt werden. Mit 2.476 neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen lag die HWK 2017 um 29 Lehrverträge unter den Zahlen von 2016. Insgesamt werden im Kammerbezirk 6.155 Jugendliche von 2.654 Betrieben ausgebildet. Etwa 20 Prozent der Azubis sind Frauen.

Vor diesem Hintergrund ist die Berufsorientierung nach wie vor ein großes Thema der Handwerkskammer Karlsruhe im Maßnahmenkatalog 2018. So bietet die Bildungsakademie beispielsweise Berufsorientierungsmaßnahmen für Mädchen an, die Werkstatt für Schüler gibt es das ganze Jahr über und Ausbildungsbotschafter gehen in die Schulen um für die vielseitigen Handwerksberufe zu werben.