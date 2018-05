vor 12 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe Gutachten ergibt: Im Karlsruher Einzelhandel muss etwas getan werden

Die Karlsruher Innenstadt muss sich in Bezug auf den Einzelhandel weiterentwickeln. Das ergibt ein aktuelles Gutachten. Was sich dahinter genau versteckt und welche Auswirkungen nun auf die Fächerstadt warten, hat Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag bei einem Pressegespräch erklärt.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern