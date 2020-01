vor 2 Stunden Frankenstein Grenzüberschreitende Mobilität: Bundesländer wollen mehr Schienenverkehr mit Frankreich

Bis Dezember 2024 wollen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, das Saarland und die französische Region Grand Est ein gemeinsames grenzüberschreitendes Nahverkehrsangebot starten. Das teilten Vertreter der beteiligten Seiten am Freitag nach Gesprächen in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) mit. Die Grundverträge für die Strecken sind demzufolge bereits unterzeichnet. Auch die gemeinsamen Vorbereitungen etwa für das Fahrplan- und Tarifkonzept schreiten voran. Als wichtig gilt zudem, nötige Sicherheitstechnik in rund 30 Fahrzeuge einzubauen. Hier setzen die Partner auch auf Geld der EU.