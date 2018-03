Goodyear-Beschäftigte in Philippsburg: EU stellt 2,1 Millionen Euro für Neustart

Für insgesamt 646 ehemalige Goodyear-Beschäftigte aus Philippsburg gibt es einen Lichtblick: Das Europäische Parlament will 2,1 Millionen Euro für die gezielte Umschulung, Aus- und Weiterbildung der Ex-Belegschaft bereitstellen.

Das Europäische Parlament hat in der Plenarsitzung in dieser Woche grünes Licht für 2,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Globalisierungsfonds zur Unterstützung von 646 ehemaligen Beschäftigten des Reifenherstellers Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH aus Philippsburg gegeben. Diese hatten ihren Job verloren als das Werk in Philippsburg geschlossen wurde.

Laut dem baden-württembergische SPD-Europaabgeordneten Peter Simon werden die 2,1 Millionen Euro für die gezielte Umschulung, Aus- und Weiterbildung der Ex-Belegschaft bereitgestellt, um den Neustart ins Berufsleben zu unterstützen. Insgesamt werden für Philippsburg 3,6 Millionen Euro Hilfsgelder bereitgestellt, wovon die EU 2,3 Millionen Euro tragen wird. Der "Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung" wurde explizit zur Unterstützung von Menschen geschaffen, die aufgrund gravierender struktureller Veränderungen in den weltweiten Handelsstrukturen ihren Arbeitsplatz verloren haben.

