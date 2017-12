Bei der "Abas Software AG" vollzieht sich zum Jahresende ein Führungswechsel. Der Unternehmensmitbegründer und langjähriger CEO Werner Strub (64) gibt zum 1. Januar 2018 den Vorstandsvorsitz an Baris Ergun (46) ab und zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück.

Die abas Software AG ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Business Software (ERP) für mittelständische Unternehmen. Gegründet wurden die Firma in den 1980er Jahren unter anderem von Werner Strub, der auch bislang in der Unternehmensführung war. Diese Ära hat nun ein Ende: Strub zieht sich zum Jahreswechsel vom operativen Geschäfts zurück.

Seine Position als CEO wird Baris Ergun übernehmen, der bislang im Vorstand saß. Er künftig die abas-Gruppe mit insgesamt 450 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland und den USA. Neben COO und Co-Vorstand Jürgen Nöding unterstützt ihn dabei ein insgesamt sechsköpfiges, internationales Management Board. Strub wechselt voraussichtlich im Juni 2018 in den Aufsichtsrat des Karlsruher Softwareunternehmens.