Seit Beginn des Jahres unterstützt Benedikt Koziol den Leiter Alfons Moritz in der Geschäftsführung des IHK-Bildungszentrums Karlsruhe. Der junge Geschäftsführer hat im Bereich der beruflichen Weiterbildung viel vor.

"Um Innovationen voranzutreiben und die Chancen der Digitalisierung noch besser zu nutzen, brauchten wir Verstärkung", erklärt Alfons Moritz, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK). Diese Verstärkung ist seit Jahresbeginn Benedikt Koziol, der Moritz in der Geschäftsführung des IHK-Bildungszentrums (IHK-BIZ), unterstützt. Das teilt die IHK in einer Pressemeldung mit. Die hohe Qualität der beruflichen Weiterbildung beim IHK-BIZ zu sichern und weiter zu steigern ist ein Hauptziel der beiden. Die Qualifizierung der neuen digitalen beruflichen Kompetenzen und der Einsatz innovativer Lerntechnologien sollen außerdem verstärkt werden.

Benedikt Koziol hat sich schon über ein Jahr eingearbeitet und ist nun mit den Abläufen des IHK-BIZ vertraut. "Als Geschäftsführer freue ich mich darauf, die vielfältigen Aufgaben anzugehen und 2018 zu einem erfolgreichen Jahr für die berufliche Weiterbildung zu machen – gemeinsam mit all den engagierten Mitarbeitern und Dozenten", sagt Koziol.

Koziol hat viel vor

Der junge Geschäftsführer möchte, laut eigener Aussage, mit beruflicher Qualifizierung die regionale Wirtschaft und den einzelnen Arbeitnehmer fördern. "Mit beruflicher Weiterbildung können Unternehmen dem Fachkräftemangel aktiv begegnen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dem Einzelnen bietet sie die wohl erfolgversprechendste Möglichkeit, die eigene Karriere selbstbestimmt zu gestalten und voranzubringen", erklärt Koziol. Auch 2018 will er deshalb weiter in die Qualität der Lehrgangs- und Seminarangebote beim IHK-BIZ investieren.

Der Fokus liegt unter anderem auf neuen Trends und Technologien: "Die Berufswelt entwickelt sich ständig weiter. Vor allem durch die Digitalisierung entstehen neue Branchen und Tätigkeitsfelder. In den Unternehmen steigt somit zusehends der Bedarf an speziellen digitalen Kompetenzen. Mit unseren Lehrgängen und Seminaren wollen wir Lösungen bieten, um diesen Bedarf praxisorientiert zu decken", so Koziol weiter.