Die Stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG erweitert ihre Flotte in der Fächerstadt: Ab 1. Juli soll es ein CarSharing-Angebot geben, das nicht mehr an einen festen Standort gebunden ist, sondern stationslos funktioniert. Das neue Angebot heißt Stadtflitzer und nun endlich an den Start.

Durch das neue Angebot wird das dichte Netz an stationsgebundenem Carsharing in Karlsruhe durch ein Freefloating-Angebot erweitert, erklärt das Unternehmen in einer Pressekonferenz. Die neue Stadtflitzer-Flotte startet mit 50 Kleinwagen vom Typ VW Up und soll nach und nach ausgebaut werden. Im Freefloating-Carsharing haben die Fahrzeuge keine festen Stellplätze.

Innerhalb eines festgelegten Gebiets können die Autos daher frei im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden. Der Zugang zum Auto erfolgt mit der Stadtmobil-Zugangskarte. Dafür ist eine vorherige Buchung nicht nötig, so die Car Sharing GmbH. Die verfügbaren Autos werden einfach online lokalisiert.

Kunden soll von flexiblerer Mietdauer profitieren

Anders als beim stationären Stadtmobil-Angebot muss der Endzeitpunkt bei einer Stadtflitzer-Fahrt nicht vorher festgelegt werden. "Durch die Kombination von stationsbasiertem und Freefloating-Carsharing möchten wir das Beste aus beiden Welten verbinden", sagt Gunnar Petersohn, Geschäftsführer von Stadtmobil. Vor allem wer zu Fahrtbeginn noch nicht weiß, wie lange er unterwegs sein wird, profitiert von dem Angebot.

Für gut planbare Erledigungen, größere Transporte, mehrtägige Ausflüge und Urlaubsfahrten wird weiterhin ein buchbares Stadtmobil die erste Wahl sein. Die rund 780 stationsbasierten Karlsruher Stadtmobile stehen an 165 festen Stationen im ganzen Stadtgebiet bereit und können weit im Voraus gebucht werden.

Um verschiedene Transportbedürfnisse abzudecken, stehen acht Fahrzeugklassen vom Kleinstwagen bis zum Transporter zur Auswahl. "Wir sehen im Mix aus kombiniertem Carsharing, Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr aktuell das größte Potential für eine nachhaltige, klimabewusste Mobilität." Alle Stadtmobil-Teilnehmer sind zudem automatisch für das neue Stadtflitzer-Angebot freigeschaltet. Neukunden können sich online anmelden. Die Kontrolle von Führerschein und Ausweis sowie die Übergabe der Zugangskarte erfolgen im Stadtmobil Büro.

Hintergrund: Die Stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG ging aus der 1995 in Karlsruhe gegründeten Stadtmobil GbR hervor. Heute ist sie mit rund 940 Fahrzeugen in 22 Städten in der Umgebung von Karlsruhe vertreten. Als Kooperationspartner in einem Carsharing-Verbund ermöglicht sie es ihren Kunden, auch bundesweit Carsharing-Angebote zu nutzen. Der Firmensitz ist Karlsruhe.