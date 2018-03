Rund eine halbe Milliarde Euro wird im Jahr 2018 in die Krankenhäuser des Landes investiert. Davon profitiert auch das Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe.

Rund eine halbe Milliarde investiert Baden-Württemberg 2018 in die Krankenhäuser des Landes. Hiervon profitiert auch das Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe: Das Krankenhaus hat Kosten von 6,7 Millionen Euro für die Erneuerung der Stromversorgung im aktuellen Förderprogramm angemeldet. Die exakte Höhe der Landesmittel hängt nun von der baufachlichen und förderrechtlichen Prüfung ab, so die Ettlinger Abgeordnete Barbara Saebel in einer Pressemitteilung.

Neben dem Diakonissenkrankenhaus in Rüppurr sieht das Jahreskrankenhausbauprogramm 2018 laut der beiden Karlsruher Landtagsabgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon die Förderung von insgesamt sieben weiteren dringlichen Bauprojekten in Buchenbach, Bad-Friedrichshall, Göppingen, Ludwigsburg, Mannheim, Ostfildern und Sigmaringen vor. Falls noch finanzielle Spielräume entstehen würden, könnten auch noch Alternativvorhaben in Ludwigsburg, Stuttgart und Esslingen zum Zug kommen.

Wie setzen sich die Summen zusammen?

2018 steht für Krankenhausinvestitionen in Baden-Württemberg eine Gesamtsumme von 455,2 Millionen Euro bereit. Diese setzt sich wie folgt zusammen: