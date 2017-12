Der IT-Dienstleister Fiducia & GAD IT AG baut in Karlsruhe einen neuen "IT Campus". Am vergangenen Freitag war offizieller Spatenstich für das Großbauprojekt. In drei Abschnitten sollen auf 34.000 Quadratmetern neue Büros für über 1.000 Arbeitsplätze und 300 Parkplätze entstehen.

Der erste Bauabschnitt soll im Herbst 2019 fertig gestellt sein, der zweite Mitte 2021. Für beide Bauabschnitte investiert Fiducia & GAD rund 77 Millionen Euro. Die Planungen für den dritten Bauabschnitt sind in Vorbereitung und sollen im Juni 2018 vom Aufsichtsrat entschieden werden.

Bekenntnis zum IT-Standort Karlsruhe

"Ich freue mich sehr darüber, heute am Start eines zukunftsweisenden Projekts teilhaben zu können", sagt Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe. "Denn mit Ihrer Idee und der heutigen Grundsteinlegung zum IT Campus Karlsruhe stellen Sie entscheidende Weichen für Ihr Unternehmen und den IT-Standort Karlsruhe." Die Fiducia & GAD will mit dieser Maßnahme nicht zuletzt seine Position im Wettbewerb um die besten IT-Fachkräfte stärken.

Der Neubau soll attraktiv machen: Derzeit liegen die Gebäude bis zu zwei Kilometer voneinander entfernt - das bedeutet lange Wege für die Mitarbeiter und Zeitverlust. Einige Gebäude stammen noch aus den Jahren 1958 bis 1980. Bei den älteren Gebäude gebe es einen gewissen Renovierungsbedarf, so Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender des Vorstands Fiducia & GAD, gegenüber ka-news. Bereits im Jahr 2016 hat die Fiducia & GAD im Gebäude 11 in der Ottostraße Büroräume nach dem neuen Konzept eingerichtet.

Unternehmen will Fachkräfte gewinnen

"Unser Future-Work-Konzept zahlt auf unsere Personalstrategie ein. Das Ziel: Attraktiver Arbeitgeber mit motivierten und kompetenten Mitarbeitern zu sein", so Bruns. "Wir kämpfen um Talente, um gute Experten. Dabei ist ein attraktiver Arbeitsplatz ein wichtiges Thema." Die neuen Räume sollen spontane Kommunikation ermöglichen sowie Projektarbeit und cross-funktionale Zusammenarbeit fördern.

Das Unternehmen möchte so Flexibilität und Agilität weiter ausbauen und eine transparente Arbeitswelt ermöglichen. "Wir haben die Erfahrung gemacht und machen diese Erfahrung auch noch", so Bruns, "dass, die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Menschen eng zusammen arbeiten und im engen Dialog zusammen sitzen. Das wollen wir mit dem offenen Campus-Konzept realisieren." Der neue IT-Campus wird in der Fiduciastraße entstehen.

Spatenstich Neubau Fiducia GAD Alle Bilder

ka-news-Hintergrund



Die Fiducia & GAD IT AG ist der Dienstleister für Informationstechnologie der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Karlsruhe und Münster sowie Niederlassungen in München, Frankfurt und Berlin beschäftigt in der Unternehmensgruppe gegenwärtig mehr als 6.400 Mitarbeiter, die laut Unternehmen gemeinsam einen Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro erwirtschaften.



Zum Kundenkreis der Fiducia & GAD zählen rund 1.000 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, die Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie zahlreiche Privatbanken und Unternehmen anderer Branchen, darunter auch der ADAC.