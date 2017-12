Fast Food an die Haustür: Burger King startet Lieferservice in Karlsruhe

Ziemlich genau zwei Monate nach dem großen Konkurrenten McDonalds können sich auch Burger King-Kunden in Karlsruhe das Essen an die Haustür liefern lassen - allerdings nur in einem eingeschränkten Radius.

Ab Dienstag, 19. Dezember, startet der Burger King eigene Lieferservice in Karlsruhe, so dass Burger, Pommes, Wings und Co. bis zur Haustür der Gäste geliefert werden. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Bestellt werden kann über eine eigene Lieferservice-App sowie über die Anbieter "Lieferheld.de" sowie "Pizza.de".

Um den Gästen Qualität zu bieten und die Produkte frisch halten zu können, habe man nach eigener Aussage spezielle Verpackungen und Trageboxen entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung des Burgerbraters. Zum Ausliefern will der Burger King-Lieferservice in Karlsruhe ausschließlich E-Bikes verwenden. Der Lieferumfang umfasst das Gebiet das in acht Minuten von der Burger King-Filiale der in der Nähe des Marktplatzes aus zu erreichen ist. Ende Oktober hat bereits McDonalds einen Lieferservice in Karlsruhe gestartet.