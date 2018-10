Gerade kein Kleingeld zur Hand oder die PIN nicht gleich im Kopf? Darauf können Fahrgäste der Verkehrsbetriebe und der AVG bald verzichten. Da sich kontaktloses Bezahlen immer gößerer Beliebtheit erfreut, werden nun die Automaten umgerüstet.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bieten nun ihren Kunden die Möglichkeit, an stationären Fahrscheinautomaten Tickets auf diese Art bequem per Kreditkarte (VISA oder Mastercard) zu kaufen. Das teilen sie in einer gemeinen Meldung an die Presse mit.

In den vergangenen Monaten haben die beiden kommunalen Verkehrsunternehmen hierfür 108 Fahrscheinautomaten, welche die gesamte Produktpalette des Fahrkartensortiments des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) verkaufen, an ihren Haltestellen mit der passenden Technologie für die kontaktlose Bezahlfunktion umgerüstet.

"Das kontaktlose Bezahlen ist komfortabel, schnell und sicher. Deshalb freuen wir uns, dass wir diesen Service jetzt auch unseren Kunden anbieten können. Die Methode ist gerade für kleine Summen sehr praktisch, da man bis zu einem Warenwert von 25 Euro keine PIN-Nummer eingeben muss. Man hält die Kreditkarte einfach an das Kartenlesegerät und schon erfolgt die Zahlung", erklärt VBK-Projektleiter Marco Eichsteller die intuitive Handhabung.

Wer die innovative Technik nutzen möchte, benötigt eine Kreditkarte mit einem Chip für den Funkstandard NFC (Near Field Communication). Mit diesem können Daten auf kurze Distanzen kontaktlos übermittelt werden. Ob eine Karte mit diesem NFC-Chip ausgestattet ist, erkennt man an einem aufgedruckten Wellensymbol, das dem WLAN-Symbol ähnelt. Das gleiche Symbol kennzeichnet auch die umgerüsteten Fahrscheinautomaten.