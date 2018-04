Eine Arbeitsgruppe setzt sich derzeit dafür ein, dass die Studenten in Baden-Württemberg bald landesweit mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren können. Dafür soll ein entsprechender Solidaritätsbetrag von allen Studierenden geleistet werden.

Nach langen Verhandlungen wird das Landesweite Semesterticket, welches ein Solidarprinzip vorsieht, den Studierenden vorgestellt. Sie entscheiden in einer Umfrage und letztendlich einer landesweiten Urabstimmung schon bald, ob das Ticket eingeführt werden soll oder nicht. Der Arbeitskreis "Landesweites Semesterticket" der LandesAStenkonferenz Baden-Württemberg veranstaltet dazu eine Informationskampagne.

Das System basiert grundsätzlich auf dem Solidarprinzip, also ein Teil der Kosten, voraussichtlich 71,75 Euro pro Semester, wird verpflichtend von allen Studierenden getragen. Damit wird es für alle Studierende möglich sein, unter der Woche ab 18 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen in ganz Baden-Württemberg öffentliche Nahverkehrsmittel zu nutzen. Wer 24 Stunden mobil sein möchte, kann zusätzlich ein lokales und landesweites Ticket (Preis voraussichtlich 198,25 Euro) dazu buchen.

Eine landesweite Meinungsumfrage unter allen Studierenden zum Ticket wird vom 16. bis 29. April 2018 stattfinden. Sollte sich bei dieser Umfrage eine Mehrheit für das Ticket aussprechen, wird voraussichtlich zum Ende des Sommersemesters 2018 eine verbindliche Urabstimmung an den einzelnen Hochschulen und Universitäten stattfinden. Die Urabstimmung ist eine Bedingung der Verkehrsverbünde: Mindestens zwei Drittel der Teilnehmer müssen dafür stimmen, damit das Ticket letztendlich angeboten wird.