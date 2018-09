vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Fachkräftemangel Thema der Jahresbilanz am Klinikum: "Eine Garantie, dass wir in Zukunft genug Personal haben, gibt es nicht"

Wie steht es um die Baumaßnahmen am Städtischen Klinikum Karlsruhe? Und wie drastisch schlägt sich das bundesweite Personaldefizit in der Klinik nieder? Über diese und weitere aktuellen Entwicklungen rund um das Krankenhaus informierten Bürgermeister Klaus Stapf und die beiden Geschäftsführer, Markus Heming und Hans Jürgen Hennes, am Mittwoch in ihrer jährlichen Bilanzpressekonferenz.