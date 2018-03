vor 1 Stunde Karlsruhe FDP-Politiker Jung: "24-Stunden-Baustellen könnten auch der Region nutzen!"

In Baden-Württemberg herrscht ein akuter Mangel an 24-Stunden-Baustellen. Zu dieser Erkenntnis kommt der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung nachdem er an die Bundesregierung eine Anfrage von 24-Stunden-Baustellen auf Bundesautobahnen gestellt hat. Gerade in der Region Karlsruhe wären diese seiner Ansicht nach sinnvoll.

