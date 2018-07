Karlsruhe hat in der vergangenen Woche Besuch von deutschen und indischen Wirtschaftler, Unternehmer, Wissenschaftler sowie Politiker aus beiden Ländern bekommen. Alle haben sich darüber ausgetauscht, was ein gutes "Start-up-Ökosystem" ausmacht und dabei ihre Zusammenarbeit weiter entwickelt.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe hat letzte Woche gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg deutsche und indische Unternehmer und Politiker zusammen gebracht, so ein Pressebericht der Stadt Karlsruhe. Sie haben vor allem diskutiert, wie ein Start-up erfolgreich wird: Welche Infrastrukturen, welche Unterstützungen braucht es? Und wie entsteht ein sogenanntes "Start-up-Ökosystem", in dem Unternehmen sich gut gründen können?

Karlsruhe Wegbereiter der deutsch-indischen Kooperation

Im Rahmen des "Strategic indo-german start-up round table" haben Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft sowie Verwaltung und Politik miteinander diskutiert. Sie haben auch Best-Practice-Beispiele aus Indien und Karlsruhe vorgestellt, sei es beim Auftakt der Veranstaltung in der Messe Karlsruhe und bei der Tour durch Karlsruher Gründerzentren und Technologiefabriken.

Diskutiert wurde auch über die weitere Zusammenarbeit: Seit Jahren besteht ein intensiver Austausch zwischen Baden-Württemberg und dem indischen Bundesstaat Maharashtra in Westindien, so der Pressebericht weiter. Karlsruhe als ein hoch innovativer HighTech-Standort diene als Wegbereiter für die Kooperation: "Karlsruhe hat sich längst einen Namen in Pune gemacht", so Ralf Eichhorn von der Wirtschaftsförderung Karlsruhe. Pune ist nach Mumbai die zweitgrößte Stadt in Maharashtra.